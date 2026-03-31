पुण्याला यलो अलर्ट, मध्य महाराष्ट्रासह ५ जिल्ह्यात पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा इशारा

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागात अचानक पावसाने हजेरी लावल्यानं मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी गारपीटीसह पाऊस झालाय. आता हवामान विभागाकडून येत्या चार ते पाच दिवसात बहुतांश भागात पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मंगळवारी मध्य महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वीज चमकणे, गारपीट आणि वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. IMD Predicts Rain in Pune.पुणे जिल्ह्यासह मध्य महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. यात पुणे जिल्ह्याला यलो अलर्ट देण्यात आलाय. येत्या ३ तासात पुण्यासह इतर जिल्ह्याला पावसाचा तडाखा बसू शकतो. अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे आणि सातारा येथील तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसासह हलक्या स्वरूपाच्या मेघगर्जनेसह वादळे होण्याची शक्यता आहे..भारतीय हवामान खात्याच्या पाच दिवसीय अंदाजानुसार मंगळवार ३१ मार्च रोजी मध्य महाराष्ट्र तसेच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वीज चमकणे, गारपीठ व वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना खरबदारी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. हवामान विभागाने नागरिकांसह प्रशासनाला सूचना जारी केल्या आहेत..नागरिकांसाठी सूचनाःविजेचा आवाज ऐकू आला की त्वरित घरात किंवा सुरक्षित ठिकाणी जा.झाडाखाली, शेतात, पाण्याजवळ किंवा लोखंडी वस्तू जवळ उभे राहू नका,मोबाईल फोनचा वापर मोकळ्या जागेत टाळा.निवाऱ्यापासून दूर असाल तर जमिनीवर न पडता, पाय एकत्र करून बसून राहा..प्रशासनासाठी उपाययोजनाःग्रामपंचायत, पोलीस व आरोग्य विभाग यांच्यामार्फत त्वरित जनजागृती करा.रुग्णवाहिका व अग्निशमन दल सतर्क ठेवा.शाळा, सभागृह व सार्वजनिक इमारती सुरक्षित आसरा म्हणून खुले ठेवा.हवामान खात्याचे अद्ययावत संदेश गावपातळीवर पोहोचवा..विशेष लक्षः- शेतकरी बांधवांनी विजेच्या इशाऱ्याच्या काळात शेतातील कामे टाळावीत.- बांधकाम स्थळांवरील कामकाज तात्पुरते थांबवावे.- यात्रास्थळे व मोठ्या जमावाचे कार्यक्रम तातडीने स्थगित करावेत.