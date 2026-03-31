महाराष्ट्र बातम्या

पुण्याला यलो अलर्ट, मध्य महाराष्ट्रासह ५ जिल्ह्यात पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा इशारा

Pune Weather Update हवामान विभागाकडून येत्या चार ते पाच दिवसात बहुतांश भागात पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पुणे जिल्ह्याला येत्या ३ तासात पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला असून नागरिकांना खबरदारी घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
Maharashtra Weather Update Pune Faces Rain Alert for Next Few Hours

सूरज यादव
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागात अचानक पावसाने हजेरी लावल्यानं मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी गारपीटीसह पाऊस झालाय. आता हवामान विभागाकडून येत्या चार ते पाच दिवसात बहुतांश भागात पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मंगळवारी मध्य महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वीज चमकणे, गारपीट आणि वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. IMD Predicts Rain in Pune

