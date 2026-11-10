Railway Ticket Booking: रेल्वेच्या ऑनलाइन बूकिंगचा बोजवारा, ऐन दिवाळीत सिस्टिम बंद; प्रवाशांचे हाल

मागील काही तासांपासून रेल्वेची ऑनलाइन आरक्षण प्रणालीत तांत्रिक बिघाड झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी ऑनलाइन तिकीट बुकिंग सेवा ठप्प झाली असून प्रवाशांना वेबसाइट आणि रेल्वे ॲपद्वारे तिकीट बुक करण्यात अडचणी येत आहेत. .सध्या रेल्वेच्या आयटी विभागाकडून 'क्रिस' (CRIS) तांत्रिक बिघाड दूर करण्याचे काम केले जात आहे. दरम्यान, सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन आरक्षण करता येत नसल्यामुळे देशभरातील प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.Mumbai Fire: मुंबईत फटाक्यांच्या स्फोटामुळे दुकानाचा स्लॅब कोसळून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.