महाराष्ट्र बातम्या

Railway Ticket Booking: रेल्वेच्या ऑनलाइन बूकिंगचा बोजवारा, ऐन दिवाळीत सिस्टिम बंद; प्रवाशांचे हाल

Railway online Ticket Booking Failure: रेल्वेची ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली अनेक तासांपासून बंद पडल्याने तिकीट बुकिंगवर परिणाम झाला आहे. परिणामी प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
Railway online Ticket Booking Failure

Railway online Ticket Booking Failure

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मागील काही तासांपासून रेल्वेची ऑनलाइन आरक्षण प्रणालीत तांत्रिक बिघाड झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी ऑनलाइन तिकीट बुकिंग सेवा ठप्प झाली असून प्रवाशांना वेबसाइट आणि रेल्वे ॲपद्वारे तिकीट बुक करण्यात अडचणी येत आहेत.

Loading content, please wait...
maharashtra
railway
Mumbai
ticket
Railway Administration