महाराष्ट्र बातम्या

पंतप्रधान १०० टक्के योग्यच, पण दुसऱ्यांनाही आया असतात; १२ वर्षे तुमच्या लोकांनी केलं त्याची माफी कोण मागणार, राज ठाकरेंचा सवाल

Raj Thackeray मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना विद्यार्थी आंदोलन आणि त्यांच्या भाषेवरून पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडीओवर टीका केली. राम मंदिरातील दानचोरीच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं.
Raj Thackeray Targets PM Modi

Raj Thackeray Targets PM Modi

Esakal

सूरज यादव
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मनसेच्या विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम आज मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी भाषणातून पंतप्रधान मोदींना विद्यार्थी आंदोलनावरून सवाल केला. शिवीगाळ करणाऱ्या तरुणांना चुकीचं म्हणणारे पंतप्रधान त्यांच्या पक्षाच्या समर्थकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या भाषेवर बोलणार का असं राज ठाकरेंनी विचारलं. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या आईबाबत वापरलेल्या भाषेवर बोलतात, दुसऱ्यांनाही आया असतात हे तुमच्या लोकांना सांगा असंही राज ठाकरे म्हणाले.

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