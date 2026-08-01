पंतप्रधान १०० टक्के योग्यच, पण दुसऱ्यांनाही आया असतात; १२ वर्षे तुमच्या लोकांनी केलं त्याची माफी कोण मागणार, राज ठाकरेंचा सवाल

मनसेच्या विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम आज मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी भाषणातून पंतप्रधान मोदींना विद्यार्थी आंदोलनावरून सवाल केला. शिवीगाळ करणाऱ्या तरुणांना चुकीचं म्हणणारे पंतप्रधान त्यांच्या पक्षाच्या समर्थकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या भाषेवर बोलणार का असं राज ठाकरेंनी विचारलं. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या आईबाबत वापरलेल्या भाषेवर बोलतात, दुसऱ्यांनाही आया असतात हे तुमच्या लोकांना सांगा असंही राज ठाकरे म्हणाले. .राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सोशल मीडियावरील व्हिडीओचा उल्लेख करत म्हटलं की, पंतप्रधान सांगतायत की ही विद्यार्थीनी आणि सगळे चुकीच्या रस्त्यावर भरकटले आहेत. पण मी ओशोंचं एक वाक्य वाचलं होतं की,'कोण म्हणतं तरुण चुकीच्या रस्त्याने जातायत. रस्ता बनवणाऱ्यांनीच तो चुकीचा बनवला असेल तर तरुणांना का बोलता.' तरुण चुकीच्या रस्त्यावर नाहीत, त्यांच्या अपेक्षा आकांक्षा मारल्या जातायत..गांधीजींनी २१ दिवस उपोषणात लिंबू तर सोनम सरांनी २६ दिवस फक्त...; अभिजीत दीपकेचा मोठा खुलासा.राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, मोदींनी सांगितलं की, ट्रोल करणाऱ्यांना माफ करतो, मी त्यांना विचारतो की नीटचे पेपर फुटल्यानंतर ज्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या आई वडिलांची कोण माफी मागणार? देश नीट समजून घेतला पाहिजे. विद्यार्थ्यांचं तरुणांच्ं म्हणणं समजून घ्यायला हवं. विद्यार्थी हवालदील होतो, तेव्हा देवाला प्रार्थना करतो काम मिळूदे, नोकरी मिळूदे, पण त्याच्या लक्षात येतं देवळातच चोऱ्या व्हायला लागल्यात..राम मंदिरासारखं भावनिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या मंदिरात १४०० कोटींची चोरी होते. याच्यावर सरकारमधील कुणीच बोलायला तयार नाही. राम मंदिरावर मतं मागितलीत. तिथं पंतप्रधानांनी जाऊन प्रतिष्ठापना केली. जेव्हा चोरी झाली तेव्हा बोलायला नको का? अयोध्येतून एक खासदार निवडून आला नाही म्हणून संबंध संपला असं आहे का? असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला..पंतप्रधान मोदीच्या बाबतीत ज्या पद्धतीची भाषा वापरली त्यावर पंतप्रधानांनी व्हिडीओ केला आहे. मला मान्य आहे की कोणाच्याही बाबतीत अशा प्रकारची खालच्या थराची भाषा वापरू नये. हे शंभरटक्के मान्य आहे पण पंतप्रधानांना एवढंच सांगायचंय की हे तुमच्या पक्षातल्या लोकांना सांगा. गांधी, नेहरूंपासून मोठ्या लोकांना जी भाषा वापरली, त्यांनाही पंतप्रधानांनी सांगावं..पंतप्रधानांबाबत आणि आईबाबत जे बोलले ते चुकीचंच आहे. पण पंतप्रधानांना एकच विनंती आहे की दुसऱ्यांनाही आया असतात. हे तुमच्या लोकांना सांगा, तुम्हीही मर्यादा पाळल्या पाहिजेत. गेल्या १२ वर्षात तुमच्या लोकांनी जे केलंय त्यांची माफी कोण मागणार? जंतर मंतरवर ज्यांची डोकी फोडली, त्यांना आदेश देणारे कधी माफी मागणार? असे प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.