''ज्या देशाने परकियांचा माज उतरवला, तिथे स्वकियांचा माज जनता उतरवणार नाही वाटतं का?'' राज ठाकरे संतापले...

दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून धरपकड सुरू आहे. यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र, जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. .राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका करत सत्तेच्या बळावर देशातील यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप केला. सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना ताब्यात घेतलं जात असेल, तर ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मेट्रो आणि बस सेवा बंद केल्याच्या, रस्ते अडवल्याच्या आणि आंदोलकांना विमानातूनच ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांचा उल्लेख केला. देशातील तरुण आपल्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत असताना त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न का केला जातोय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..थांबायचं नाय गड्या...! अभिजीत दीपकेचा नवा Video, CJP आंदोलनाची सूत्र अजिंक्य शिंदेच्या हाती; कोण आहे तो?.पुढे बोलताना, नागरिकांना आपल्या मताधिकाराबद्दल प्रश्न विचारण्याचा आणि त्याविरोधात शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. ''या देशातील तरुणांनी तुम्हाला झुकवलं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यायला लावला हा राग अजून शमला नाहीये असं दिसतंय. अण्णा हजारे आंदोलनाच्या वेळेस मोदी-शाह गुजरातमध्ये आंदोलनं होऊ देत होते कारण ती फायद्याची होती. पण त्याच गुजरातमध्ये त्यांनी सत्तेच्या काळात त्यांच्या सरकारच्या विरोधातील अनेक आंदोलनं चिरडली. थोडक्यात हे बेगडी आणि दुटप्पी आहेत हे स्पष्ट दिसतंय'' असं ते म्हणाले..''ज्ञानेश कुमारबद्दल इतकं प्रेम का ? ज्ञानेश कुमार आणि त्या आधीचे निवडणूक अधिकारी हे तुमचे सत्ता काबीज करण्याचे मार्ग आहेत म्हणून ? निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, त्याच्या प्रमुखाने काही गोंधळ घातला असेल तर त्याचा राजीनामा व्हायलाच हवा. तसंच संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा ही प्रामाणिक आणि पारदर्शक असायला हवी या मागणीत गैर ते काय?'' असा प्रश्नही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला..Raj Thackeray : 'दोनच मागण्या... एसआयआर रद्द करा आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या!'; राज ठाकरेंचा मुंबईतील मोर्चात हुंकार.''आज आपण सत्तेत आहोत म्हणजे अनंत काळापर्यंत असू ही अपेक्षा बाळगू नका. तुम्ही काही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन जन्माला आलेले नाही आहात. जेव्हा सत्तेतून एखादा हुकूमशाही मानसिकतेचा सत्ताधारी जातो त्यानंतर त्याची जनताच कशी पळताभुई करतात याची जगभरातील उदाहरणं आठवा. जगभरातील सोडा भारताचा इतिहास वाचलात तरी कळेल जिथे मुघलांपासून, पोर्तुगीजांपासून ते आमच्या साम्रज्यावरचा सूर्य मावळत नाही असा माज करणाऱ्या ब्रिटिशांचा जिथे या देशाने माज उतरवला, तिथे स्वकीयांचा माज इथली जनता उतरवणार नाही, असं वाटतंय का तुम्हा सत्ताधाऱ्यांना ? सरकार म्हणून तुमच्याकडून मॅच्युरिटीची अपेक्षा आहे, ती नसेलच तर शिकून घ्या, आत्मसात करा'', असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.