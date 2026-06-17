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Sanjay Raut : ३ मिनिटांत ४ वेळा साईबाबांची शपथ, राऊतांनी उल्लेख केलेला खासदार कोण? बैठकीत काय घडलं?

Who Is the MP Mentioned by Sanjay Raut? : ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाकडून पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला लोकसभेतील शिवसेना गटनेते अरविंद सावंत, मुख्य प्रतोद अनिल देसाई आणि नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे उपस्थित होते.
Who Is the MP Mentioned by Sanjay Raut?

Who Is the MP Mentioned by Sanjay Raut?

esakal

Shubham Banubakode
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शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातील काही खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चांनी सध्या राजकीय वर्तुळात जोर धरला आहे. काही खासदार चार्टर्ड विमानाने दिल्लीला गेल्याची माहितीही समोर येत असतानाच, या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाकडून पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

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