Sanjay Raut : ३ मिनिटांत ४ वेळा साईबाबांची शपथ, राऊतांनी उल्लेख केलेला खासदार कोण? बैठकीत काय घडलं?

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातील काही खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चांनी सध्या राजकीय वर्तुळात जोर धरला आहे. काही खासदार चार्टर्ड विमानाने दिल्लीला गेल्याची माहितीही समोर येत असतानाच, या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाकडून पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्यात आली..या पत्रकार परिषदेला लोकसभेतील शिवसेना गटनेते अरविंद सावंत, मुख्य प्रतोद अनिल देसाई आणि नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी पक्षाच्या बैठकीचा उल्लेख करत एका खासदाराने तीन मिनिटांत चार वेळा साईबाबाची शपथ घेतल्याचा दावा केला. त्यामुळे संबंधित खासदार कोण, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे..पक्ष फोडण्याची पुनरावृत्ती झाली तर महाराष्ट्रात राडा होणार; राजीनामा द्या, नाहीतर... ठाकरे गटाचा पत्रकार परिषदेत गंभीर इशारा.काय म्हणाले संजय राऊत?''रविवारी मातोश्रीवर झालेली बैठक ही नियमित बैठक होती. या बैठकीला लोकसभेतील चार खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते. त्यामध्ये अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे आणि संजय दिना पाटील यांचा समावेश होता, तर इतर पाच खासदार व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते'', अशी माहिती राऊत यांनी दिली..पुढे बोलताना, ते म्हणाले, "बैठकीदरम्यान एका खासदाराने तीन मिनिटांत चार वेळा साईबाबाची शपथ घेतली. 'मरेपर्यंत तुमच्यासोबत राहीन, साईबाबाची शपथ,' असेही ते म्हणाले. एकाने पत्नी आजारी असल्याची शपथ घेतली, तर दुसऱ्याने आई भवानीची शपथ घेतली. कुणी मुलीची, तर कुणी मुलाची शपथ घेतली. अशा शपथा घेतल्यानंतर त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे स्वाभाविक असते," असंही त्यांनी नमूद केलं..Shiv Sena UBT: ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट पडणार?; ‘ऑपरेशन टायगर’ची पुन्हा चर्चा; पक्ष एकसंध असल्याचा राऊतांचा दावा."कालपासून विविध अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया इतकी सोपी नसल्याचे त्यांनीच मान्य केले आहे. आम्ही अजूनही 'टायगर' आहोत, हे त्यांनी स्वतः कबूल केले आहे." अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. तसेच महाराष्ट्रात पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न केल्यास मोठा गोंधळ आणि राडा होईल, असा इशाराही यावेळी संजय राऊत यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.