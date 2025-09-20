महाराष्ट्र बातम्या

Sanjay Raut : संजय राऊतांच्या निवासस्थानी बंदोबस्त वाढवला, शिंदे गटाच्या आमदाराने दिलेल्या धमकीनंतर पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर...

Sanjay Raut Security Increased After Threat : आमदार राजेश मोरे यांच्या या धमकीनंतर आता पोलीस अॅक्शन मोडवर आले आहेत. संजय राऊत यांच्या निवासस्थानी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. यावर आता राजकीय प्रतिक्रियी उमटू लागल्या आहेत. संजय राऊतांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
आनंद दिघे नेते, उपनेते नव्हते, ते जिल्हाप्रमुख होते, बाळासाहेबांच्या बाजूला त्यांचा फोटो का? असा प्रश्न खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांना थेट धमकी दिली होती. 'संजय राऊत यांना घरात घुसून मारू,' असं ते म्हणाले होते.

