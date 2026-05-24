Eknath Shinde Shrikant Shinde : दिल्लीत एकनाथ शिंदेंची ताकद! संसद रत्न पुरस्कार जाहीर; श्रीकांत शिंदेंसह १२ खासदारांचा गौरव

Sansad Ratna Award announced for 12 MPs : संसदेतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रतिष्ठेच्या संसद रत्न पुरस्कारांसाठी यंदा बारा खासदार आणि चार संसदीय समित्यांची निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातून शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्यासह हेमंत विष्णू सावरा, स्मिता उदय वाघ, नरेश गणपत म्हस्के आणि मेधा विश्राम कुलकर्णी यांची विविध श्रेणींमध्ये निवड झाल्याने राज्याच्या संसदीय प्रतिनिधित्वाला विशेष गौरव मिळाला आहे. 'प्राइम पॉइंट फाउंडेशन' या संस्थेने याबाबतची घोषणा केली असून संसदेतील सक्रिय सहभाग, धोरणात्मक चर्चा आणि जनहितासाठीच्या योगदानाच्या आधारे हा सन्मान दिला जातो..संसद रत्न पुरस्कार २०१० पासून दिला जात असून संसदेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकशाही मूल्ये बळकट करण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खासदारांचा या पुरस्काराद्वारे गौरव केला जातो. यंदाच्या वैयक्तिक श्रेणीतील पुरस्कारांसाठी भाजपचे जगदंबिका पाल (उत्तर प्रदेश), पी. पी. चौधरी (राजस्थान), निशिकांत दुबे (झारखंड) आणि शिवसेनेचे श्रीकांत एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र) यांची निवड करण्यात आली आहे..कोणाला मिळणार पुरस्कार?प्राइम पॉइंट फाऊंडेशनने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरपर्यंत संसदेतील त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल प्रवीण पटेल (उत्तर प्रदेश), विद्युत बरन महतो (झारखंड), लुंबरम चौधरी (राजस्थान), हेमंत विष्णू सावरा (महाराष्ट्र), स्मिता उदय वाघ (महाराष्ट्र), नरेश गणपत म्हस्के (महाराष्ट्र), मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र) आणि नरहरी अमीन (गुजरात) यांना विविध श्रेणींमध्ये सन्मानित केलं जाणार आहे..उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या चार संसदीय समित्यांचाही या पुरस्कारासाठी गौरव करण्यात येणार आहे. चरणजीत सिंग चन्नी यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी समिती, भर्तृहरी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त समिती, सप्तगिरी शंकर उलाका यांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज समिती तसेच अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील कोळसा आणि खाण समितीचा यात समावेश आहे..यंदाच्या पुरस्कार यादीत अनेक अनुभवी आणि ज्येष्ठ राजकारण्यांचा समावेश असून शासनाच्या कामकाजावर प्रभावी निरीक्षण ठेवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या सन्मानातून विशेष अधोरेखित करण्यात आले आहे.