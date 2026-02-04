महाराष्ट्र बातम्या

Shaktipeeth Mahamarg alignment changed : शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाचा मार्ग बदलला, १२ ऐवजी १३ जिल्हांचा समावेश, राज्याच्या तिजोरीवर आणखी बोजा वाढणार

Shaktipeeth Expressway : शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाचे आरेखण बदलण्यात आल्याने एकूण खर्चात तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
Maharashtra Shaktipeeth Expressway latest update

Maharashtra Shaktipeeth Expressway latest update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shaktipeeth Highway new alignment : शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाच्या आरेखनात बदल करण्यात आला आहे. या बदलामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ होऊन एकूण अंदाजित खर्च ८६ हजार कोटींवरून १.०१ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Devendra Fadnavis
Satara
Sangli
Raju Shetti
Goa
maharashtra
raju shetty
Land Acquisition
National Highways Authority
Konkan
Maharashtra Industrial Development Corporation
National Highway
Shaktipeeth
Shaktipeeth Highway
land acquisition protests
Maharashtra aviation infrastructure
Land acquisition funding
Maharashtra rural roads
Raju Shetty farmer leader
Agricultural land investment

Related Stories

No stories found.