Shaktipeeth Mahamarg alignment changed : शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाचा मार्ग बदलला, १२ ऐवजी १३ जिल्हांचा समावेश, राज्याच्या तिजोरीवर आणखी बोजा वाढणार

Shaktipeeth Highway new alignment : शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाच्या आरेखनात बदल करण्यात आला आहे. या बदलामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ होऊन एकूण अंदाजित खर्च ८६ हजार कोटींवरून १.०१ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे..कोल्हापुरातील काही तालुके वगळलेसुधारित मार्गामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल आणि हातकणंगले तालुक्यांचा मोठा भाग वगळण्यात आला आहे. या भागात जमीन संपादनास शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. नव्या मार्गामुळे आता महामार्ग १२ ऐवजी १३ जिल्ह्यांतून जाणार असून, त्यामुळे खर्चात मोठी वाढ झाली आहे..शक्तीपीठ महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते गोव्याच्या पत्रादेवीपर्यंत प्रस्तावित आहे. आधीच्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, शिरोळ, हातकणंगले आणि कागल तालुक्यांतून जाणार होता. मात्र आंदोलने आणि विरोध लक्षात घेता हातकणंगले व कागलचा बहुतांश भाग वगळण्यात आला आहे. आता हा मार्ग करवीर, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड तालुक्यांतून जात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्याला जोडला जाणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली..सुधारित प्रस्तावानुसार महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुक्यांचाही नव्या मार्गात समावेश करण्यात आला आहे..Shaktipeeth Highway Land Acquisition : कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जाणारचं, सीएम फडणवीसांची कलेक्टरांसोबत भूसंपादनाची आढावा बैठक.गावे, जमीन व लांबी वाढलीमार्ग बदलामुळे महामार्ग आता ३५० ऐवजी ३९५ गावांतून जाणार असून, सुमारे ८,५०० हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. महामार्गाची लांबीही ८०२ किलोमीटरवरून ८५६ किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. ज्या भागात मार्ग कायम आहे, त्या ठिकाणी जमीन संपादनाची प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..खर्च आणि निधीजमीन संपादनाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी कर्ज उभारणी केली जाणार आहे. ३९५ पैकी १४६ गावांमध्ये संयुक्त जमीन मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रमुख उद्देश कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिर, धाराशिवमधील तुळजापूर आणि नांदेडमधील माहूर यांसह राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठांना वेगवान रस्ते संपर्काने जोडणे हा आहे..