Shaktipeeth Highway Land Acquisition : शक्तिपीठ महामार्गासाठी लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया; राज्य सरकारकडून अंतर्गत हालचालींना वेग

प्रकल्पाची वैशिष्ट्येनागपूर ते गोवा प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होणारसुमारे ९३ किलोमीटरचा नवीन मार्ग विकसित केला जाणारप्रकल्पात एकूण ६ बोगद्यांचा समावेश असणार.Maharashtra Shaktipeeth Expressway : वर्धा, नागपूर, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १३ जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने हालचालींना वेग दिला आहे. महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, आता प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे..महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) यासाठी तयारी सुरू करण्यात आली असून, या वर्षाअखेर भूसंपादन पूर्ण करून पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला महामार्गाच्या कामाला गती देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विदर्भाला थेट गोवा राज्याशी जोडणारा हा प्रवेश नियंत्रित महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील दिग्रसपासून सिंधुदुर्गातील बांदा येथे संपणार आहे..एमएसआरडीसीकडून उभारण्यात येणारा हा महामार्ग १३ जिल्हे, ८० तालुके आणि सुमारे ९०० गावांमधून जाणार असून, प्रकल्पासाठी अंदाजे १ लाख १ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी या महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता आराखडा अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आला असून, अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या १०७७ गावांमधील जमिनींची संयुक्त मोजणी यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे..Shaktipeeth Highway : 'शक्तिपीठ' महामार्गाची नवी अधिसूचना जारी; कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील १०९ गावांतून जाणार, भूसंपादन होणारी तालुकावार गावे.सुधारित आराखड्यानुसार आता पुन्हा संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी बहुतांश प्राथमिक कामे पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनास सुरुवात होणार आहे. तसेच या वर्षाअखेर निविदा प्रक्रिया राबवून पुढील वर्षात महामार्गाच्या कामाला प्रारंभ करण्याचे नियोजन एमएसआरडीसीकडून करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.