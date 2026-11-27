डिलिमिटेशन विधेयकावरून विरोधकांमध्ये मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने केंद्रातील मोदी सरकारच्या या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले आहे. विरोधकांना एकत्र आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न सुरू असतानाच राष्ट्रवादीच्या या भूमिकेमुळे इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे..मुंबईतील रुग्णालयात शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी भूमिका स्पष्ट केली. वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, शरद पवार यांच्याशी झालेली चर्चा पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेबाबत नव्हती. मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचना ही घटनात्मक गरज असल्याची चर्चा झाली. त्यामुळे या प्रक्रियेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पक्ष त्याला पूर्ण समर्थन देणार आहे..Delimitation Bill: दोन तृतीयांश बहुमताचा पेच! मोदी सरकारचा 'प्लॅन बी' तयार; मतदानावेळी नेमकं काय घडू शकतं?.याआधी खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही विधेयकाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आधी त्याचा मसुदा वाचणार असल्याचे सांगितले होते. मसुदा वाचल्यानंतरच पक्षाचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती..डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत DMK ची भूमिका अखेर स्पष्ट, भाजपच्या अडचणी वाढणार? नेमकं काय घडतंय?.दरम्यान, ३० नोव्हेंबरपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडणारे घटनादुरुस्ती विधेयक सरकार मांडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विधेयकावर इतर विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात आणि इंडिया आघाडीतील एकजूट कायम राहते का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.