Shiv Sena MPs Meeting : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन विधेयकावरून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आपल्या लोकसभेतील सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. उद्या, रविवार (ता. २९) रोजी सायंकाळी ४ वाजता नवी दिल्लीतील संसद भवन परिसरातील पक्ष कार्यालयात होणाऱ्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीला सर्व खासदारांची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे..पक्षाचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांच्या स्वाक्षरीने २८ नोव्हेंबर रोजी हा व्हिप जारी करण्यात आला आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून, त्यामध्ये संविधान (१३२ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६ आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (दुसरे) विधेयक २०२६ यांवर चर्चा होणार आहे. या विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची भूमिका, रणनीती आणि सभागृहात मांडावयाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे..या बैठकीचे महत्त्व आणि विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रत्येक खासदाराने उपस्थित राहणे अत्यावश्यक असल्याचे व्हिपमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही खासदाराला बैठकीला अनुपस्थित राहता येणार नाही. तसेच, व्हिपचे पालन न केल्यास संबंधित खासदारावर पक्षांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासह भारतीय संविधानातील दहाव्या अनुसूचीनुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे..Delimitation Bill 2026 : राज्यांच्या विधानसभा जागा ६५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव; १३२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर अमित शहांचे मोठे विधान.त्यामुळे डिलिमिटेशन विधेयकावर पक्षाची नेमकी भूमिका काय असणार आणि विशेष अधिवेशनात उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार कोणती भूमिका मांडणार, याबाबत उद्याच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.