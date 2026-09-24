Sanjay Raut Allegation : आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेमुळे एकनाथ शिंदे निवडणूक जिंकले, संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप

Sanjay Raut allegation against Gyanesh Kumar : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरून ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेमुळे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांना विधानसभा निवडणुकीत फायदा झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक रद्द करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनीही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले..मीडियाशी संवाद साधताना राऊत यांनी भाजप आणि शिंदे गटावर ‘मतचोरी’ आणि ‘निवडणूक चोरी’ केल्याचा आरोप केला. ज्ञानेश कुमार यांची पदावरून हकालपट्टी करून त्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणीही त्यांनी केली..Sanjay Raut latest statement : राहुल गांधींच्या पुणे दौऱ्यावर संजय राऊतांचा भाजपवर निशाणा; ‘सप्टेंबरनंतर त्यांची दादागिरी संपेल’.निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती आणि संरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींवरही राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयुक्तांवरील कारवाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत कायदा आणल्याचा आरोप करत त्यांनी त्यावेळी विरोधकांच्या निलंबनाचाही संदर्भ दिला.ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून जावे लागेल, असा दावा करत भविष्यात त्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांबाबत प्रकरणे आणि चौकशी होऊ शकते, असेही राऊत म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.