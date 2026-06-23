निधी मिळत नाही बोंब मारणाऱ्या खासदारांची गोची करणारी आकडेवारी! २ वर्षांत ६ जणांना मिळाले १०० कोटी, जनतेसाठी वापरले फक्त १३ कोटी

विरोधी पक्षात असल्यानं विकास कामांना निधी मिळत नाही असं सागंत ठाकरे सेनेतून महायुतीच्या शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांची पोलखोल झालीय. संसदेच्या अधिकृत आकडेवारीतून असं समोर आलंय की कोट्यवधींचा निधी मिळूनही तो खर्च केलेला नाहीय. खासदारांचा ५० ते ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी तसाच पडून आहे. मिळालेला निधी खर्च न करता, विकासकामे न करता निधी मिळाला नसल्याचं रडगाणं खासदार गात असल्याची चर्चा आता सोशल मीडियावर होत आहे. त्यामुळे निधी न मिळाल्याचं कारण सांगत शिंदे सेनेत प्रवेश केल्याच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. Six MPs Received Rs 100 Crore But Used Only Rs 13 Crore in Two Years.निधी न मिळणं आणि विकास कामे करायला अडचणी येत असल्याचा दावा फुटीर खासदारांनी केला होता. खासदारांना किती निधी मिळाला आणि किती खर्च केला याची माहिती समोर येत आहे. शिंदे सेनेत जाताना केलेले दावे नावालाच असल्याचं या आकडेवारीवरून समोर येत आहे. उद्धव ठाकरेंना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाण्यासाठी निधी न मिळाल्याची तक्रार खासदारांनी केली. त्यामुळे शिंदेंकडे जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. संसदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रत्येक खासदाराला दिलेला निधी आणि त्यातून झालेला खर्च याची माहिती आहे. यात बंडखोर ६ खासदारांना मिळालेल्या निधीचा वापरच केला नाहीय..मोदी सरकारमधील मंत्र्याचा राजीनामा, राष्ट्रपतींकडे सोपवलं राजीनाम्याचं पत्र.सहा खासदारांना मिळून तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. पण सर्वांनी मिळून फक्त १३ कोटी ७८ लाखांचा निधी खर्च केलाय. खासदारांना २ वर्षात मिळालेल्या निधीतला विकासकामासाठी १५ टक्केही निधी खर्च करता आलेला नाही. हेच खासदार निधी मिळत नसल्याचा दावा करत असल्यानं आता प्रश्न विचारले जात आहेत. ओमराजे निंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांचा डीपी लावता येत नाही, लहान रस्ते बांधता येत नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यांना १८.५ कोटी निधी मिळाला होता. त्यापैकी फक्त २ कोटीच खर्च केले आहेत..कोणाला किती निधी मिळाला, खर्च किती?नागेश पाटील आष्टीकर १९ कोटी पैकी ५.७ लाख रुपये खर्च केले.संजय देशमुख १८.६ कोटी मिळाले त्यापैकी १ कोटी ४२ लाख रुपये खर्च केले.ओमराजे निंबाळकर यांना १८.५ कोटी निधी मिळाला, २ कोटीच खर्च केले.संजय जाधव यांना १४.७ कोटी पैकी ३.८ कोटी खर्च केलेसंजय दिना पाटील यांनी १४.७ कोटी रुपये मिळाले, तर खर्च फक्त १५ लाख केला.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी १४,७ कोटी पैकी ७१ लाख .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.