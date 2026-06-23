महाराष्ट्र बातम्या

निधी मिळत नाही बोंब मारणाऱ्या खासदारांची गोची करणारी आकडेवारी! २ वर्षांत ६ जणांना मिळाले १०० कोटी, जनतेसाठी वापरले फक्त १३ कोटी

Shivsena MP Fund : विकासनिधी मिळत नसल्यानं जनतेची कामं करता येत नाही असं सांगत शिवसेना ठाकरे गटातून शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांच्या निधीबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. संसदेच्या संकेतस्थळावर ही आकडेवारी उपलब्ध आहे.
Six MPs Got Rs 100 Crore Development Funds but Utilised Only Rs 13 Crore

Six MPs Got Rs 100 Crore Development Funds but Utilised Only Rs 13 Crore

Esakal

सूरज यादव
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विरोधी पक्षात असल्यानं विकास कामांना निधी मिळत नाही असं सागंत ठाकरे सेनेतून महायुतीच्या शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांची पोलखोल झालीय. संसदेच्या अधिकृत आकडेवारीतून असं समोर आलंय की कोट्यवधींचा निधी मिळूनही तो खर्च केलेला नाहीय. खासदारांचा ५० ते ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी तसाच पडून आहे. मिळालेला निधी खर्च न करता, विकासकामे न करता निधी मिळाला नसल्याचं रडगाणं खासदार गात असल्याची चर्चा आता सोशल मीडियावर होत आहे. त्यामुळे निधी न मिळाल्याचं कारण सांगत शिंदे सेनेत प्रवेश केल्याच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. Six MPs Received Rs 100 Crore But Used Only Rs 13 Crore in Two Years

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