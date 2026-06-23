डॉक्टर मुलगा ठरला राजकीय सर्जन! वडिलांचा अनुभव, मुलाची रणनीती...; शिंदे पिता-पुत्रांच्या जोडीने ठाकरेंना दिला अनपेक्षित झटका

मुंबई : बंगाल निवडणुकीतील टीएमसीचा (TMC) पराभव आणि त्यानंतर त्यांच्या आमदार व खासदारांनी केलेले बंड यांनंतर, महाराष्ट्रात घडलेल्या 'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा देशभर होत आहे. 'ऑपरेशन लोटस'च्या धर्तीवर राबवण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन टायगर'कडे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने गांभीर्याने पाहिले नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले, आणि याचा पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. आता हा पक्ष आययूएमएल (IUML) आणि जेएमएम (JMM) यांच्या बरोबरीला आला आहे. हे दोन्ही पक्ष 'इंडिया' (INDIA) आघाडीचे प्रमुख घटक असून त्यांचे प्रत्येकी नऊ खासदार आहेत. .याआधी उद्धव यांचा पक्ष या आघाडीतील चौथा सर्वात मोठा घटक होता. दुसरीकडे, एनडीए (NDA) मध्ये शिंदे यांची शिवसेना भाजपपाठोपाठ चौथा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आली आहे. वास्तविक, महाराष्ट्रातील 'ऑपरेशन टायगर'ची आखणी बऱ्याच काळापासून सुरू होती; जरी एकनाथ शिंदे हे पक्षाचे प्रमुख असले, तरी या मोहिमेची सूत्रे त्यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांच्या हाती होती..Mumbai News: बाजार सजला, माल भरला; पण पाऊस न आल्याने विक्रेत्यांची निराशा वाढली, छत्री आणि रेनकोट व्यवसायाला मोठा फटका.श्रीकांत शिंदे यांनी २०२४ मध्ये मुंबई महानगर क्षेत्राचा (MMR) भाग असलेल्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून तिसऱ्यांदा विजय मिळवला. व्यवसायाने अस्थिरोग तज्ज्ञ (ऑर्थोपेडिक सर्जन) असलेल्या श्रीकांत शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवर 'शस्त्रक्रिया' (सर्जरी) करण्याचे अभियान हाती घेतले होते. सहा खासदारांना आपल्या बाजूने वळवून त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली..'ऑपरेशन टायगर'च्या यशानंतर, श्रीकांत शिंदे केंद्रीय मंत्री बनू शकतात अशी चर्चा आहे; मात्र, शिवसेनेतील विश्वसनीय सूत्रांच्या मते, मंत्रिपद श्रीकांत यांच्याऐवजी धाराशिवचे (उस्मानाबाद) खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांना मिळण्याची शक्यता आहे. माजी मंत्री आणि शिवसेना नेते तानाजी सावंत यांनीही या शक्यतेचे संकेत दिले आहेत. तरीही, वडील एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीकांत शिंदे यांनी ज्या पद्धतीने हे 'ऑपरेशन' पार पाडले, त्यामुळे त्यांचे राजकीय वजन लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. सहा खासदारांच्या पक्षांतराची खेळी खेळून श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेना (यूबीटी) ची कंबरच मोडली आहे..Thane News: पोकलेनच्या बकेटमधून मुलांची जीवघेणी सफर, ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार.खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, आता एकामागोमाग एक मोठे राजकीय भूकंप पाहायला मिळतील. गेल्या चार वर्षांपासून आम्ही केवळ राजकीय धक्केच देत आलो आहोत. हा तर केवळ ट्रेलर आहे; खरा चित्रपट अजून बाकी आहे. खरी कथा तर अजून समोर यायचीच आहे. आणि मला सांगा, आजचा दिवस तुमच्या पत्रकारांसाठी पुरेसा घटनापूर्ण नव्हता का? दोन मोठ्या बातम्या ज्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडवून दिली. .एका दिवसात तुम्हाला आणखी किती बातम्या हव्या आहेत? काही बातम्या उद्यासाठी, परवासाठी किंवा त्याही नंतरसाठी राखून ठेवा. सकाळपासून न थांबता 'ब्रेकिंग न्यूज'चा धडाका लावल्यामुळे तुम्ही नक्कीच थकला असाल, अशी मला कल्पना आहे. आणखी किती धावपळ करणार? आता जरा निवांत व्हा; शांत राहा. आपण उद्या नव्याने सुरुवात करू..'ऑपरेशन टायगर'ची जबाबदारी शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. अनेक महिने अत्यंत गुप्तपणे राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेचा उद्देश बंडखोर खासदारांना शिंदे गटात सामील करून घेणे हा होता. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याव्यतिरिक्त केवळ चार-पाच जणांनाच या संपूर्ण योजनेची माहिती होती. या मोहिमेचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा दिल्लीत पार पडला; १६ जून रोजी, शिवसेना (यूबीटी) चे सहा बंडखोर खासदार विविध शहरांतून खासगी विमानांनी राष्ट्रीय राजधानीत दाखल झाले..Thane Illegal Schools: प्रवेशापूर्वी सावध व्हा! ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा शाळांची यादी जाहीर; पालकांना प्रशासनाचा इशारा.ते सर्वजण नोएडा येथील एका हॉटेलमध्ये थांबले होते. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच १७ जून रोजी, श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबाळकर आणि या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आणि बंडखोर खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेला ठराव त्यांना सादर केला. २२ जून रोजी हे सहाही खासदार मुंबईत दाखल झाले आणि त्यांनी शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली..'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत सहा खासदारांनी पुकारलेले बंड हा २०२२ नंतर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे. आगामी काळात 'मातोश्री'ला आणखी धक्के बसू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे; खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच शिवसेनेच्या स्थापना दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात याचे संकेत दिले होते..त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, हा केवळ 'ट्रेलर' आहे आणि 'चित्रपट' अजून बाकी आहे. या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर, पक्षाला एकसंध ठेवणे आणि उर्वरित आमदार व नगरसेवकांची निष्ठा टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आता उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे. 'ऑपरेशन टायगर'मुळे उद्धव ठाकरे यांना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले गेले आहे, असेही बोलले जात आहे. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचे सर्वात कट्टर पुरस्कर्ते राहिलेले उद्धव ठाकरे आता पुढील वाटचालीसाठी कोणता मार्ग निवडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.