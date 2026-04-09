महाराष्ट्र सरकारकडून NA प्रक्रियेत मोठा बदल! आता चकरा संपणार; सर्व काही होणार डिजिटल, उत्खनन रॉयल्टीही माफ

Maharashtra News: महाराष्ट्राच्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्याच्या आणि प्रशासकीय गुंतागुंत कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना मंजुरी दिली. या सरकारी उपाययोजनांमुळे केवळ प्रकल्पाचा खर्चच कमी होणार नाही, तर पारदर्शकता आणि गतीदेखील वाढेल..बैठकीत घेतलेला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय बांधकामादरम्यानच्या उत्खननासंबंधी होता. आतापर्यंत, बांधकामाच्या पायाच्या उत्खननादरम्यान उघडकीस येणाऱ्या गौण खनिजांवर मोठी स्वामित्वशुल्क द्यावी लागत असे. महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, उत्खननादरम्यान सापडलेली गौण खनिजे त्याच बांधकाम स्थळावर वापरल्यास कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही . याशिवाय, रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे विकासकांना आर्थिक दिलासा मिळेल..क्रेडाईची एक प्रमुख मागणी मान्य करून, मंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत की कोणत्याही दस्तऐवजाची नोंदणी झाल्यानंतर, त्याची नोंद तात्काळ मालमत्ता कार्डवर केली जावी. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि जमाबंदी आयुक्त रवींद्र बिनवाडे यांच्यासोबत विशेष बैठका घेण्यात आल्या आहेत. क्रेडाई या सरकारी निर्णयांचे स्वागत करते. विश्वास व्यक्त करते की यामुळे राज्याच्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात नवीन ऊर्जा निर्माण होईल..राज्य सरकारने शासकीय जमिनीच्या वापरासंदर्भात एका नवीन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. विविध प्रशासकीय विभागांच्या मालकीची जमीन आता ४९ वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल. या संदर्भात महसूल आणि वन विभागाकडून एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार, भाडेपट्ट्याचा कालावधी ४९ वर्षांचा असेल आणि अटींचे उल्लंघन न केल्यास तो आणखी वाढवता येईल. जमिनीचे भाडे वेळेवर वसूल केले जात आहे की नाही, यावर जिल्हाधिकारी कार्यालय देखरेख ठेवेल.