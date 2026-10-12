सर, मला अन् मित्राला वडा पाव हवाय; शाळकरी मुलाची विनंती, तुकाराम मुंढे काय म्हणाले ऐका... Video Viral

शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये वडापाव बंद केल्यानं नाराज झालेल्या एका विद्यार्थ्यानं अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे तक्रार केली. तसंच वडापाव पुन्हा मिळावा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी असल्याचंही त्याने म्हटलं. दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांनी विद्यार्थ्याला वडापाव आरोग्याला चांगला नाही. आरोग्याला योग्य असा आहार घेण्यास सांगत सकस आहाराचं महत्वही पटवून दिलं. विद्यार्थी आणि तुकाराम मुंढे यांच्यातील संवादाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय..राज्यातील शाळांमध्ये जंक फूड आणि तळलेले पदार्थ दिले जाऊ नयेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई सुरू केलीय. शाळेच्या आवारात तसेच परिसरात अशा पदार्थांची विक्री, मोफत वाटप आणि जाहिरातींवरही निर्बंध घातले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या आवडीच्या वडापावसह समोसा आणि इतर तळलेले पदार्थ शाळेच्या कॅन्टीनमधून हद्दपार झाले आहेत..माजी IAS अधिकाऱ्याने मेट्रोत एकाची केली हत्या, सीटच्या वादातून धक्कादायक घटना; याआधी लाच प्रकरणी झालेली अटक.एका विद्यार्थ्याने FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासमोर इच्छा व्यक्त केली. शाळेत वडापाववरील बंदी उठवून तो पुन्हा सुरू करावा अशी विनंती त्याने केली. विद्यार्थ्याची ही मागणी ऐकल्यानंतर मुंढे यांनी त्याला समजावून सांगितलं की, आवडता पदार्थ खाणं हा आनंदाचा भाग असला तरी वाढत्या वयात शरीराला आवश्यक पोषण मिळणं अधिक महत्त्वाचं आहे..वडापाव खाल्ला नाही म्हणून काही बिघडत नाही. उलट पौष्टिक पदार्थ खाल्ल्याने मुलांच्या वाढीसाठी फायदा होतो असं मुंढे यांनी सांगितलं. आहारात प्रथिने, कार्बोहायड्रेट, चांगले फॅट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा समावेश असला पाहिजे असा सल्लाही तुकाराम मुंढे यांनी दिला. डाळी, कडधान्यं, दूध, दही आणि अंडी यांसारख्या पदार्थांकडे मुलांनी द्यावे असेही ते म्हणाले..विद्यार्थ्याने चायनीज पदार्थांबाबतही प्रश्न विचारला. त्यावर तुकाराम मुंढे यांनी अशा पदार्थांच्या स्वच्छतेबरोबरच त्यात वापरल्या जाणाऱ्या घटकांबाबतही काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. फक्त चव पाहण्यापेक्षा पदार्थ कसा तयार केला जातो आणि त्यात काय वापरलं जातं याकडेही लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.