Toll Hike: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर आजपासून टोल 'भार', पाचही नाक्यांवर २० टक्के दरवाढ; आता किती द्यावा लागणार टोल?

मुंबई : मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांना आजपासून (ता. १) वाढीव पथकर मोजावा लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) शहराच्या प्रवेशद्वारांवरील पाचही नाक्यांवरील पथकरात सुमारे २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही दरवाढ मिनी बस, हलकी व्यावसायिक वाहने, ट्रक, बस आणि अवजड वाहनांसाठी लागू असणार आहे..मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर वाशी (सायन-पनवेल महामार्ग), मुलुंड (एलबीएस रोड आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग), ऐरोली आणि दहिसर (पश्चिम द्रुतगती महामार्ग) या पाच ठिकाणी पथकर वसूल केला जातो. एमएसआरडीसीने १ ऑक्टोबर २०२३ पासून 'मुंबई एन्ट्री पॉइंट्स लिमिटेड' (एमईपीएल) या कंपनीला पथकर वसुलीचे काम दिले आहे..दरम्यान, हलकी मोटार वाहने, स्कूल बस आणि एसटी बसगाड्यांना १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून पथकरातून वगळण्यात आल्याने त्यांना ही दरवाढ लागू असणार नाही. पाचही प्रवेशद्वारांवर सप्टेंबर २००२ पासून पथकर वसुली सुरू आहे..२०१० मध्ये त्यात वाढ करण्यात आली. ही वसुली नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सुरू राहणार होती, मात्र आता त्यास १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये प्रवासी कार आणि छोट्या वाहनांना टोलमधून सूट दिल्याने कंत्राटदाराला द्यावी लागणारी ९०० कोटींची भरपाई वसूल करण्यासाठी हा कालावधी वाढवण्यात आला आहे..सुधारित पथकर (रुपयांमध्ये) - सध्याचे/वाढीवमिनी बस - ७५/९०ट्रक, बस - १५०/१८०अवजड वाहने - १९०/२२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.