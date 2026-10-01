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Toll Hike: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर आजपासून टोल 'भार', पाचही नाक्यांवर २० टक्के दरवाढ; आता किती द्यावा लागणार टोल?

MSRDC Toll Hike Rates: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर टोलवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Toll Hike

Toll Hike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांना आजपासून (ता. १) वाढीव पथकर मोजावा लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) शहराच्या प्रवेशद्वारांवरील पाचही नाक्यांवरील पथकरात सुमारे २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही दरवाढ मिनी बस, हलकी व्यावसायिक वाहने, ट्रक, बस आणि अवजड वाहनांसाठी लागू असणार आहे.

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