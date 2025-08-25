Pratap Sarnaik: एसटी कर्मचाऱ्यांना बाप्पा पावला! ८३ हजार कर्मचाऱ्यांच्या हाती पगार येणार; परिवहन मंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : राज्य शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्याप्रमाणे एसटीच्या सुमारे ८३ हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन गणेशोत्सवापूर्वी देणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी (ता.२५) दिली..मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ‘एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार हा महिन्याच्या ७ ते १० तारखेच्यादरम्यान होतो; परंतु यंदा गणपती उत्सव हा ऑगस्टच्या शेवटी आल्याने केवळ वेतनामुळे त्यांचे कर्मचाऱ्याच्या उत्सवाच्या आनंदावर विरजण पडू नयेत, म्हणून राज्य सरकारला एसटीच्या विविध सवलती पोटीची प्रतिपुर्ती रक्कम लवकर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे..Mumbai News: गणेशोत्सवाच्या सुट्टीत खुलं राहणार 'जिजामाता उद्यान', पण या दिवशी बंद; वाचा सविस्तर.त्यानुसार २५ ऑगस्ट रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, लवकरच एसटीच्या सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बॅक खात्यांवर त्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन जमा होईल. आपले सण-उत्सव साजरे न करता सर्वसामान्य प्रवासी जनतेसाठी अहोरात्र राबणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना यंदाचा गणेशोत्सव अतिशय उत्साहात आणि आनंदात साजरा करता यावा हीच अपेक्षा आहे.’.वेतनाचा मार्ग मोकळाशासनाचा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला जुलै महिन्याच्या सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी 477.25 कोटी रुपये देण्यास मान्यता देणयाबाबत निर्णय जारी केला आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..भारतात पहिला पेट्रोल पंप कुठे उभा राहिला? तो अजूनही अस्तिवात आहे का? तेव्हा पेट्रोलची किंमत किती होती?.सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे वेतनही होणारराज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोशल मीडियावर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार उद्या होणार असल्याची पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तमाम सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन हे उद्या, म्हणजेच 26 ऑगस्ट रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.