Shah Rukh Khan FDA Notice : तुकाराम मुंढे शाहरुख खानवर कारवाई करणार? FDA च्या नोटीसीला उत्तर न दिल्याने पुढील प्रक्रिया सुरू

FDA notice to Shah Rukh Khan : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या थेट कारवायांमुळे सध्या अन्न प्रशासन विभाग चर्चेत आहे. हॉटेल, मिठाईची दुकाने, क्लब, कॅन्टिन आणि रुग्णालयांनंतर आता बॉलिवूडमधील शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ हेही FDA च्या कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. प्रतिबंधित उत्पादनांच्या अप्रत्यक्ष जाहिरातीप्रकरणी या तिन्ही अभिनेत्यांना अन्न प्रशासन विभागाच्या ग्रेटर मुंबई विभागाने ११ ऑगस्ट रोजी नोटीस बजावली होती..नोटीसला उत्तर देण्यासाठी अभिनेत्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. तिघांपैकी दोघांनी FDA च्या नोटीसला उत्तर दिले असून, एका अभिनेत्याकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. या अभिनेत्याविरोधात कायदेशीर कारवाई आणि खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..‘सेलिब्रिटी नव्हे, जाहिरातदार म्हणून पाहतो’तुकाराम मुंढे यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत या कारवाईबाबत भूमिका स्पष्ट केली. शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ हे लोकांच्या दृष्टीने मोठे स्टार असले, तरी FDA साठी ते उत्पादनांचे प्रचारक अर्थात ‘एंडॉर्सर्स’ आहेत, असे त्यांनी सांगितले.कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसारच कारवाई केली जाईल. सेलिब्रिटींचा मोठा चाहता वर्ग असला तरी त्यांना जाहिरात प्रकरणात कोणतीही विशेष किंवा व्हीआयपी वागणूक दिली जाणार नाही, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंकडून रुग्णालयांमधील भरमसाठ बिलांचा पर्दाफाश तुमची कशी होतेय लूट?.दोन अभिनेत्यांचे काय म्हणणे?अन्न प्रशासन विभागाच्या नोटीसला उत्तर देणाऱ्या दोन अभिनेत्यांनी उत्पादनाच्या निर्मितीची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असल्याचे सांगितले आहे. FDA त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणार असून, नोटीस बजावणारे सहाय्यक आयुक्त या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहेत.शाहरुख खानकडून उत्तर मिळाले नसल्याचा अंदाजनोटीसला उत्तर न देणारा अभिनेता कोण, याचे नाव तुकाराम मुंढे यांनी मुलाखतीत स्पष्ट केले नव्हते. मात्र, शाहरुख खानच्या टीमने नोटीसला उत्तर दिले आहे का, असा प्रश्न विचारला असता, मुंढे यांनी याबाबत निश्चित माहिती नसल्याचे सांगितले. कदाचित त्यांच्याकडून प्रतिसाद दाखल केला गेला नसावा, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणातील संपूर्ण तपशील संबंधित सहाय्यक आयुक्तांकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.