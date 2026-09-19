महाराष्ट्र बातम्या

Shah Rukh Khan FDA Notice : तुकाराम मुंढे शाहरुख खानवर कारवाई करणार? FDA च्या नोटीसीला उत्तर न दिल्याने पुढील प्रक्रिया सुरू

Tukaram Mundhe News: FDA नोटीसीला उत्तर न दिल्याने एका अभिनेत्याविरोधात पुढील कारवाई सुरू केल्याचे मुंढेंनी सांगितले. शाहरुख खानच्या उत्तराबाबतही चर्चा.
Shah Rukh Khan ajay devgan FDA Notice tukaram mundhe

Shah Rukh Khan ajay devgan FDA Notice tukaram mundhe

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

FDA notice to Shah Rukh Khan : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या थेट कारवायांमुळे सध्या अन्न प्रशासन विभाग चर्चेत आहे. हॉटेल, मिठाईची दुकाने, क्लब, कॅन्टिन आणि रुग्णालयांनंतर आता बॉलिवूडमधील शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ हेही FDA च्या कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. प्रतिबंधित उत्पादनांच्या अप्रत्यक्ष जाहिरातीप्रकरणी या तिन्ही अभिनेत्यांना अन्न प्रशासन विभागाच्या ग्रेटर मुंबई विभागाने ११ ऑगस्ट रोजी नोटीस बजावली होती.

Loading content, please wait...
jackie shroff
Ajay Devgn
FDA alert for medicine shortage
Tukaram Mundhe
interview with Tukaram Mundhe
FDA action against Amazon India
Legal implications of FDA actions
Tukaram Mundhe interview tips
Maharashtra FDA actions on stars
Ajay Devgn advertisement controversy
Shahrukh Khan FDA notice
Marathi News Esakal
www.esakal.com