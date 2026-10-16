Tukaram Mundhe MPSC News : एमपीएससी पेपरफुटी चौकशी समितीच्या सचिवपदाचे तुकाराम मुंढेंना अधिकृत आदेशच मिळाले नाहीत; मुंढे नेमकं काय म्हणाले?

MPSC Paper Leak Case : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतरही तुकाराम मुंढे यांना अद्याप अधिकृत पत्र किंवा आदेश मिळालेले नाहीत. याबाबत बोलताना मुंढे यांनी अधिकृत अधिसूचना प्राप्त झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे चौकशी समितीच्या नियुक्तीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे..पुण्यातील एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसह विविध मागण्यांसाठी तब्बल १२ दिवस आंदोलन केले होते. सरकारने पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यासह विद्यार्थ्यांच्या अन्य मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या समितीच्या सचिवपदी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केल्याची घोषणा सरकारने केली होती..मात्र, एमपीएससीसंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना मुंढे यांनी आपल्याला कोणतेही अधिकृत पत्र किंवा आदेश मिळाले नसल्याचे सांगितले. या विषयावर काही प्राथमिक चर्चा झाली आहे; मात्र अधिकृत पत्रव्यवहार किंवा अधिसूचना प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे अधिकृत आदेश मिळेपर्यंत यावर अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Tukaram Mundhe Election Commissioner : तुकाराम मुंढे निवडणूक आयुक्त होणार? मुंबईच्या आंदोलनात कोणी केली मागणी.या प्रकरणाबाबत आपल्याला मिळालेली माहिती माध्यमांमधूनच समजल्याचेही मुंढे यांनी सांगितले. तसेच, प्राथमिक चर्चा कोणासोबत झाली, हे उघड करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या विश्वासार्ह अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्याने विद्यार्थ्यांना चौकशीकडून अपेक्षा होत्या. मात्र, त्यांनाच अद्याप अधिकृत आदेश मिळाले नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने चौकशी समितीच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला कधी सुरुवात होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.