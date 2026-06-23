महाराष्ट्र बातम्या

पुन्हा बदली? तुकाराम मुंढेंना पालक सचिव पदावरून हटवले, कुणाची वर्णी?

Tukaram Mundhe Removed : डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे आता परभणीच्या पालक सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.
Tukaram Mundhe Action Mode

Tukaram Mundhe Action Mode

ESakal

Shubham Banubakode
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अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले तुकाराम मुंढे यांच्याकडून परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली असून, आता ही जबाबदारी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या बदलामुळे प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

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Tukaram Mundhe