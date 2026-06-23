पुन्हा बदली? तुकाराम मुंढेंना पालक सचिव पदावरून हटवले, कुणाची वर्णी?

अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले तुकाराम मुंढे यांच्याकडून परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली असून, आता ही जबाबदारी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या बदलामुळे प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे..तुकाराम मुंढे हे यापूर्वी मंत्रालयात सचिव पदावर कार्यरत असताना त्यांच्याकडे परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, सध्या ते एफडीए आयुक्त म्हणून कार्यरत असून मंत्रालयातील सचिव पदावर नसल्याने त्यांच्याकडील ही जबाबदारी काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..Tukaram Mundhe Birthday: तुकाराम मुंढेंचा जन्मदिवस! शेतकरी पुत्र ते आयएएसपर्यंतचा प्रवास; प्रामाणिकपणा आणि शिस्तीची कहाणी.दरम्यान, राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे आता परभणीच्या पालक सचिवपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी पालक सचिवाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..VIDEO : तुकाराम मुंढे यांचं रक्त काढून...! माजी राज्यमंत्र्याची अजब मागणी, मुख्य सचिवांना लिहिलं पत्र... .पालक सचिवाला वर्षातून किमान चार वेळा किंवा तीन महिन्यांतून एकदा जिल्ह्याचा दौरा करून विकासकामांचा आढावा घ्यावा लागतो. तसेच, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवणे आणि त्याबाबत शासनाला अहवाल सादर करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.