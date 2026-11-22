आरक्षणाचा फायदा एका पिढीने घेतल्यानंतर पुढच्या पिढीला तोच लाभ मिळू नये, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. मात्र, त्याआधी संबंधित समाजाला समानतेच्या पातळीवर आणणं गरजेचं आहे, अशी भूमिका अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मांडली आहे. पुण्यात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना जात आरक्षण आणि महिला आरक्षणासंबंधी प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर मुंढे यांनी आपलं मत स्पष्ट केलं. कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनीही त्यांना याच विषयावर विचारलं असता त्यांनी आपली भूमिका पुन्हा मांडली..Tukaram Mundhe : जेन झी पिढीने देशाच्या प्रगतीची जबाबदारी स्वीकारावी; तुकाराम मुंढे यांचे रोटरी युथ फेस्टिव्हलमध्ये तरुणांना मार्गदर्शन.मुंढे यांच्या मते, समान संधी देणं म्हणजे सर्वांना केवळ एकाच रेषेवर उभं करणं नव्हे. त्या रेषेपासून पुढे जाण्यासाठी प्रत्येकाला आवश्यक तेवढं सक्षम करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. उदाहरण देताना त्यांनी पुण्या-मुंबईतील चांगल्या महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या आणि खासगी क्लासेसची सुविधा मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला. याउलट बीड किंवा गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं पदवीपर्यंतचं शिक्षण कदाचित मर्यादित सुविधांमध्ये झालेलं असू शकतं. दोघेही पदवीधर असले, तरी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी त्यांची परिस्थिती सारखी नसते, असं त्यांनी सांगितलं..समाजातील जातीय आणि लैंगिक भेदभावामुळे अनेकांना पूर्वी समान संधी मिळाली नाही. महिलांनाही अशा दुजाभावाचा सामना करावा लागला आहे, असं मुंढे म्हणाले. त्यामुळे वंचित घटकांना इतरांच्या बरोबरीने उभं करण्यासाठी आरक्षणासारख्या उपायांची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यालाच ‘पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन’ असं म्हटलं जातं, असंही त्यांनी नमूद केलं..आरक्षणाचा लाभ अपेक्षित लोकांपर्यंत खरोखर पोहोचतो आहे का, याचाही विचार व्हायला हवा, असंही त्यांनी म्हटलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाबाबत सुरुवातीला दहा वर्षांचा विचार मांडला होता, त्यानंतर गरजेनुसार मुदत वाढवण्याची भूमिका होती, असा संदर्भ त्यांनी दिला. मात्र, आज आरक्षणाचा वापर नेमका कशासाठी होतो, याचा नागरिकांनी विचार करावा, असं आवाहन त्यांनी केलं..Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंनी पुण्याच्या खाऊ गल्ल्यांना आणलं वठणीवर; अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई; २.२३ कोटींचा अन्नसाठा जप्त.सर्वांना प्रत्यक्षात समान संधी मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यावर आरक्षणाची गरज उरणार नाही; पण ती वेळ अजून आलेली नाही, असं मुंढे यांनी स्पष्ट केलं. जात, धर्म आणि मनातील उच्च-नीचतेची भावना कमी करण्याची जबाबदारी नव्या पिढीवर असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. महिला आरक्षणाबाबत बोलताना त्यांनी सैन्यदलांतील सर्वोच्च पदांपर्यंत पोहोचलेल्या महिलांचं प्रमाण आणि मुलींच्या शिक्षणातील पूर्वीची मर्यादा यांचा उल्लेख केला. संधी उपलब्ध करून देणं आवश्यक असून, त्यासाठीचे निकष काय असावेत यावर चर्चा होऊ शकते, असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.