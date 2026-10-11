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Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे होणार MPSCचे नवे सचिव, शिवेंद्र राजेंची मोठी घोषणा

Tukaram Mundhe MPSC Secretary : शिवेंद्र राजे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. यामध्ये त्यांनी 'आता तुकाराम मुंढे होणार MPSCचे नवे सचिव' होणार असल्याचे म्हटले आहे.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

esakal

Mansi Khambe
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पुणे : पुणे येथे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन केले जात असून मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. तुकाराम मुंढे एमपीएसी आयोगाचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहे, अशी घोषणा राज्य सरकारच्या वतीने शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली आहे.

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ShivendraRaje
Shivendra Singh Raje
Tukaram Mundhe
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