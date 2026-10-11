Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे होणार MPSCचे नवे सचिव, शिवेंद्र राजेंची मोठी घोषणा

पुणे : पुणे येथे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन केले जात असून मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. तुकाराम मुंढे एमपीएसी आयोगाचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहे, अशी घोषणा राज्य सरकारच्या वतीने शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यात मागील ११ दिवसांपासून एमपीएससी संदर्भात विद्यार्थ्यांकडून आंदोलनं केली जात आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीममवार यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. ११ दिवसांपासून सुरु असलेलं हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी मागे घेण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी 'अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे आता आयोगावर सचिव म्हणून काम पाहणार' अशी मोठी घोषणा केली. शिवेंद्र राजे यांच्या या घोषणेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. .Mumbai Protest: मुंबईत वातावरण तापलं, ठाकरे कुटुंब पोलीस स्थानकात; व्हिडिओ व्हायरल .भीमनरावांच्या राजीनाम्याची मागणी अमान्यशिवेंद्रराजे भोसले यांनी पुण्यात एमपीएससी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली असता भीमनरावांच्या राजीनाम्याची मागणी सरकारकडून अमान्य करण्यात आली आहे, असेही सांगितले. शिवेंद्रराजे यांनी सरकारचा मसुदा रोहित पवार यांच्या हाती सोपवला. यावेळी रोहित पवार यांनी सरकारचा हा मसुदा विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला असता, त्यामध्ये अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याविषयी उल्लेख नसल्याचे दिसून आहे. त्यामुळे विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी रोहित पवारांनी यावेळी केली..मोठी बातमी! भाजपकडून ३ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, राजकारणात खळबळ.विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे रद्दपुण्यात करण्यात आलेल्या आंदोलनात पोलिसांनी कारवाई करत अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. मात्र विद्यार्थ्यांवरील ते सर्व गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा शिवेंद्रराजे यांनी यावेळी केली. तसेच एमपीएससी संदर्भात जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे देखील सांगितले. त्याचबरोबर येणाऱ्या काळात गट क पदांसाठी परीक्षा होणार असून त्याच्या संख्येमध्ये वाढ होणार असल्याचेही म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.