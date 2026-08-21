Tukaram Mundhe Transfer : तुकाराम मुंढेंची राजस्थानला बदली? सोशल मीडियावरील मेसेजबाबत स्वत: मुंढे यांनी दिलं स्पष्टीकरण

Tukaram Mundhe Clarifies Transfer Rumours : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ, अस्वच्छ हॉटेल्स, डेअरी आणि खाद्य आस्थापनांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. एफडीएच्या पथकांकडून राज्यभरात सातत्याने तपासण्या आणि कारवाया सुरू असल्याने मुंढे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. याचदरम्यान त्यांच्या बदलीबाबतचा एक मेसेज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..तुकाराम मुंढे यांची महाराष्ट्रातून राजस्थानमधील सीकर येथे बदली झाल्याचा दावा या पोस्टमधून करण्यात आला होता. तसेच ही त्यांची 26 वी बदली असल्याचेही म्हटले जात आहे. मात्र, हा दावा चुकीचा असल्याचे स्वतः तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना, “माझा राजस्थानशी काय संबंध? माझी बदली राजस्थानमध्ये कशी होईल? मी महाराष्ट्र कॅडरचा अधिकारी आहे. त्यामुळे माझी बदली महाराष्ट्रातच होऊ शकते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंची 'जबरा फॅन' बनली 'ही' प्रसिद्ध अभिनेत्री; म्हणाली- अनेकदा प्रामाणिकपणाची मोठी किंमत चुकवावी लागते.दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासन विभागात आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली. त्यांनी 25 मे 2026 रोजी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर विभागातील कामकाजाला वेग देत भेसळ आणि अस्वच्छतेविरोधात कारवाई सुरू केली. अनेक मोठमोठ्या आस्थापनांवर धाडी टाकल्या आहेत आणि त्या सील देखील करणयाचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत..तुकाराम मुंढे यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत सोलापूर, देगलूर, नागपूर, वाशिम, कल्याण, जालना, मुंबई, सोलापूर, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर यांसह विविध ठिकाणी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या राहिल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त तसेच विविध विभागांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम केले आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये ते दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे सचिव होते. त्यानंतर मे 2026 मध्ये त्यांची अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या राजस्थान बदलीच्या चर्चेला तुकाराम मुंढे यांनी स्वतःच पूर्णविराम दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.