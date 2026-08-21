महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe Transfer : तुकाराम मुंढेंची राजस्थानला बदली? सोशल मीडियावरील मेसेजबाबत स्वत: मुंढे यांनी दिलं स्पष्टीकरण

FDA Commissioner : तुकाराम मुंढे यांनी भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ आणि अस्वच्छ खाद्य आस्थापनांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. त्यांच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर मुंढे यांची राजस्थानमधील सीकर येथे बदली झाल्याचा मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
Tukaram Mundhe Clarifies Transfer Rumours

Tukaram Mundhe Clarifies Transfer Rumours

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Tukaram Mundhe Clarifies Transfer Rumours : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ, अस्वच्छ हॉटेल्स, डेअरी आणि खाद्य आस्थापनांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. एफडीएच्या पथकांकडून राज्यभरात सातत्याने तपासण्या आणि कारवाया सुरू असल्याने मुंढे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. याचदरम्यान त्यांच्या बदलीबाबतचा एक मेसेज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

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