केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) विधेयकावरून राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत असताना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपला चेन्नई दौरा रद्द केला आहे. सोमवारी (३० नोव्हेंबर) सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी द्रमुक प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांची मनधरणी करण्यासाठी इंडिया आघाडीचे वरिष्ठ नेते रविवारी (२९ नोव्हेंबर) चेन्नईत दाखल झाले; मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव आपण चेन्नईला प्रवास करू शकत नसल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले असल्याचे समोर आले आहे..चेन्नई दौऱ्याला न जाता उद्धव ठाकरे मुंबईतील बैठकीत सहभागी होणार आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीचे शिष्टमंडळ चेन्नईहून रात्री मुंबईत दाखल होऊन ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेणार असून, या बैठकीला उद्धव ठाकरे उपस्थित राहून पवारांशी चर्चा करतील, अशी माहिती आहे..अल्गोरिदमचा खेळ की मनाची गुंतवणूक? 'डूम स्क्रोलिंग'चे हे ७ संकेत वेळीच ओळखा आणि सुटका करा!.उद्धव ठाकरेंचे खासदारांना आदेशदरम्यान, पक्ष नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी संसदेत मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेतला असून, आपल्या खासदारांना विधेयकाविरोधात मतदान करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. .समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही उद्धव ठाकरेंशी फोनवरून संवाद साधत इंडिया आघाडीच्या एकजुटीवर भर दिला. याशिवाय खासदार संजय राऊत यांनी भाजपने उद्धव ठाकरेंवर विधेयकाचे समर्थन करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप करत शेवटच्या श्वासापर्यंत या विधेयकाला विरोध करू, असे म्हटले आहे..Raj Thackeray Dombivli : 'SIR प्रक्रियेवर लक्ष दिलं नाही तर जागा वाढवून काय फायदा?'; डोंबिवलीतून राज ठाकरेंचे मनसैनिकांना मोठे आदेश.स्टॅलिन भूमिकेवर ठाम, तर फडणवीसांचा विरोधकांना टोलादुसरीकडे, तामिळनाडूच्या हिताशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे सांगत एम. के. स्टॅलिन यांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे; सुधारित विधेयकात १९७१ च्या जनगणनेनुसार तामिळनाडूचा ७.१८ टक्के जागांचा वाटा सुरक्षित असल्याची लेखी हमी मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या शरद पवार भेटीवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "आता खूप उशीर झाला आहे," असा टोला लगावला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.