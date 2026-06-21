Omraje Nimbalkar: महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप! एकनाथ शिंदेंचे कौतुक, उद्धव ठाकरे गटाला धक्का; कारण सांगत ओमराजेंनी स्पष्ट केली भूमिका

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कार्यकर्त्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय लोकांच्या विकासकामांसाठी घेतल्याचे सांगितले. कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलताना ओमराजे निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खुलेपणाने कौतुक केले. .मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि जनतेची कामे अधिक प्रभावीपणे मार्गी लावण्यासाठी सत्तेतील नेतृत्वासोबत राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी पवनसिंह निंबाळकर प्रकरणाचाही उल्लेख केला. या प्रकरणाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा केल्याचा दावा ओमराजे निंबाळकर यांनी केला. तसेच या प्रकरणाची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले..MVA PC: महायुती सरकार मूलभूत जनप्रश्नांकडे लक्ष देण्यात अपयशी; विरोधकांनी विचारला जाब, अधिवेशनाआधी राजकारण तापले."आपल्याला सत्तेतील नेतृत्व स्वीकारावे लागेल. जनतेच्या हितासाठी आणि मतदारसंघाच्या विकासासाठी हा निर्णय घेतला आहे," असे ओमराजे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या निर्णयामुळे धाराशिवच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे. ओमराजे निंबाळकर यांच्या या भूमिकेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तसेच जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता त्यांच्या अधिकृत प्रवेशाची तारीख आणि पुढील राजकीय भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Omraje Nimbalkar: "भोवताली दाटला अंधार..."; राजकीय निर्णयाआधी ओमराजे निंबाळकरांची भावूक पोस्ट.विशेष सीबीआय न्यायालयाने शिवसेना यूबीटी ओमराजे निंबाळकर यांचे वडील, काँग्रेस नेते पवन निंबाळकर आणि त्यांच्या ड्रायव्हरच्या २००६ मधील हत्या प्रकरणात निकाल दिला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे बंधू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह आठ आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. यानंतर ओमराजे म्हणाले होते की, मी आधी माझ्या मतदारसंघात जाईन आणि मग माझ्या समर्थकांशी चर्चा करेन, त्यानंतर दोन दिवसांत निर्णय घेईन. यानंतर आता त्यांनी मोठी घोषणा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.