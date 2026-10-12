Shivsena UBT Leader Resign: ठाकरे गटाला मोठा धक्का! बड्या नेत्यानं तडकाफडकी दिला राजीनामा

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आणि हिंदी भाषिक चेहरा असलेले आनंद दुबे यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असून यामुळे महाविकास आघडीमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. .आनंद दुबे यांनी पक्षाचा राजीनामा दिल्यानंतर 'ज्या ट्रेनमध्ये झुरळे आहेत, त्यातून मी प्रवास करणार नाही' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली आहे. ले की, "निवडणूक आयोग आणि एसआयआरच्या मुद्द्यावर शिवसेना ठाकरे गटाच्या भूमिकेशी मी सहमत नव्हतो. मी कॉक्रोच जनता पार्टीला पाठिंबा दर्शवू शकत नाही. त्यामुळे मी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे' आनंद दुबे यांनी म्हटले..Mumbai Protest: ठाकरे बंधूंच्या अडचणी वाढल्या? शिवाजी पार्क आंदोलनप्रकरणी आदित्य-अमित यांच्यावर गुन्हा दाखल.त्याच्यापुढे शरजील इमाम, उमर खालिद आणि ध्रुव राठी हे माझे आदर्श नसून, माझे आदर्श शिवाजी महाराज वीर सावरकर आहेत. त्यामुळे ज्या ट्रेनमध्ये झुरळे आहेत, त्यातून मी प्रवास करणार नाही. जेव्हा मला योग्य व्यासपीठ मिळेल, त्या पक्षात सामील होईल, असेही त्यांनी म्हटले..Panvel News: पनवेलचा 'ताप' वाढला! धोक्याची घंटा; पर्यावरण अहवालात दीड अंशाच्या वृद्धीची नोंद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.