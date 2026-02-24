BJP-Thackeray Alliance : भाजप–ठाकरे गटाच्या युतीला उद्धव यांची मूक संमती? ; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण!

BJP and Shivsena UBT Alliance News : चंद्रपूर महानगरपालिकेतील महापौर निवडणुकीनंतर भाजप आणि ठाकरे गटाच्या युतीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांना आज(मंगळवार) ‘मातोश्री’वर बोलाविण्यात आले होते.
या बैठकीत सत्तेत जाणे चुकीचे नाही. मात्र, पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे, असा सल्ला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नगरसेवकांना दिला. त्यामुळे भाजप–उबाठा युतीला ठाकरे यांनी अप्रत्यक्ष मूक संमती दिली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
या बैठकीत महापौर पदासाठी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून पक्षप्रवेशाच्या ऑफर आल्याची माहिती ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संदीप गिऱ्हे यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिली. मात्र, जिल्ह्यात पक्षाचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी त्या ऑफर नाकारल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसने महापौरपद देण्यास अनुकूलता न दाखवल्याने तर भाजपने सव्वा–सव्वा वर्ष महापौर पद वाटून घेण्याचा प्रस्ताव मान्य केल्याने भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे यावेळी गिऱ्हे यांनी सांगितले. यासंदर्भात स्टॅम्प पेपरवर करार केल्याची माहितीही देण्यात आली.
तर प्राप्त माहितीनुसार, सर्व बाबी ऐकल्यानंतर सत्तेत जाणे चुकीचे नाही. मात्र, पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे असल्याचा सल्ला यावेळी देण्यात आला. तसेच लोकांच्या कामांसाठी सत्ता आवश्यक असली तरी भाजपपासून सावध आणि चाणाक्ष राहा, आवश्यक तेथे विरोधाची भूमिका घ्या, संघटना मजबूत ठेवा आणि पक्ष वाढवा, असा स्पष्ट संदेश उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित नगरसेवकांना दिला.
दरम्यान, मनसेकडून नगरसेवकांना आर्थिक प्रलोभन दिल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, या आरोपांना फारसे महत्त्व न देता स्थानिक संघटनात्मक बळकटीवर भर देण्याचा सल्ला उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे समजते. यामुळे बैठकीनंतर भाजप– ठाकरे गटाच्या युतीला एकप्रकारे उद्धव ठाकरे यांनी ‘मूक संमती’ दिल्याची चर्चा होत आहे. या बैठकीला दोन अपक्ष नगरसेवक नंदू नागरकर आणि उपमहापौर प्रशांत दानव उपस्थित होते.
