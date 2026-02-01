Budget 2026: निर्मला सीतारमणांचा डिजिटल मास्टरस्ट्रोक! क्लाउड कंपन्या 21 वर्षे टॅक्स फ्री, प्रत्येक इंटरनेट युजरवर होणार परिणाम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०२६चा अर्थसंकल्प सादर केला. आत्मनिर्भर भारत हे सरकारचं लक्ष्य असून या अर्थसंकल्पात पर्यटनासह, शेतकरी, तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्राबाबत घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी क्लाउड आणि एआयशी संबंधित कंपन्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. ज्यामुळे परदेशी क्लाउड कंपन्यांना २०४७ पर्यंत कर सवलती मिळू शकणार आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पात परदेशी क्लाउड कंपन्यांना कर सवलती मिळण्याबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. ही सवलत भारतात उभारलेल्या डेटा सेंटर वापरणाऱ्या कंपन्यांना उपलब्ध असणार आहे. या कंपन्या जगभरातील ग्राहकांना क्लाउड सेवा प्रदान करतील. तथापि, एखादी परदेशी कंपनी भारतीय पुनर्विक्रेत्याद्वारे भारतीय ग्राहकांना सेवा प्रदान करत असेल, तर तिला या कर सवलतीचा चांगलाच फायदा होणार आहे..Union Budget 2026: होमस्टे, ई-व्हिसा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढणार, परदेशात जाणे स्वस्त होणार; बजेटमध्ये मोठी घोषणा.त्याचबरोबर परदेशी क्लाउड कंपन्यांना २०४७ पर्यंत कर सवलती मिळणार या निर्णयामुळे भारतात गुंतवणूक वाढण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच यामुळे डेटा सेंटर बांधले जातील आणि एआयशी संबंधित सेवांना गती मिळेल. ज्यामुळे तरुणांना नोकरीची संधी मिळू शकणार आहे. दरम्यान, क्लाउड निर्णयाचा वापरकर्त्यांच्या जीवनात लगेच बदल होणार नसून त्याचा परिणाम हळूहळू जाणवेल, असे सरकारने म्हटले आहे..अॅप्स आणि वेबसाइट्सचा वेगएखादी कंपनी भारतीय डेटा सेंटर्स वापरत असल्यास त्याचे अॅप्स आणि वेबसाइट्स थोड्या वेगवान होऊ शकतात. व्हिडिओ, गेमिंग आणि क्लाउड-आधारित अॅप्समध्ये हा फरक दिसून येईल. मात्र हा परिणाम सर्व अॅप्सना जाणवणार नाही..डिजिटल सेवांचा खर्चक्लाउड कंपन्यांना कर सवलत दिल्याने कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होऊ शकतो. काही सेवा स्वस्त होऊ शकतात. मात्र हे फायदे वापरकर्त्यांपर्यंत लगेचच पोहोचतील असे नाही..Union Budget 2026: मोठी बातमी! 15,000 शाळा व 500 कॉलेजमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स, गेमिंगमध्ये 10 लाख नोकऱ्यांचा मार्ग मोकळा.भारतात डेटा शिल्लकभारतात डेटा साठवल्याने अनुपालन सोपे होईल. यामुळे वापरकर्त्यांच्या डेटावर सरकारी देखरेख वाढेल. परंतु हा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असेलच असे नाही..एआय टूल्स विकसित करणे सोपेभारतात संगणकीय आणि डेटा वाढल्याने एआय टूल्स विकसित करणे सोपे होईल. ज्यामध्ये सुरुवातीला कंपन्यांना फायदा होणार असून वापरकर्त्यांना नंतर याचा परिणाम दिसेल..नोकऱ्या आणि सेवाडेटा सेंटर्स वाढवल्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. यामुळे ग्राहक आणि सेवा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होऊ शकते..Union Budget 2026 : शेती मातीसाठी बजेटमध्ये काय मिळालं,‘भारत विस्तार एआय’ची घोषणा; शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांती.एआयवर सरकारचे लक्षअर्थसंकल्पात एआयवर विशेष भर देण्यात आला आहे. एआयचा वापर केवळ कंपन्यांपुरता मर्यादित राहू नये यासाठी एआयचा वापर आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि शेतीसह सरकारी सेवांमध्ये देखील समाविष्ट केला जाईल, असे सरकारचे लक्ष्य आहे..इंटरनेट आणि नेटवर्क्स मजबूत होणारसरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी मोठे बजेट सादर केले आहे. यामुळे इंटरनेट कनेक्शन सुधारतील आणि डेटा नेटवर्क्स मजबूत होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.