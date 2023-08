Pune Open Learning Admission : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्‍या मुक्‍त व दूरस्‍थ अध्ययन प्रशाळेंतर्गत कला, वाणिज्‍य अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

इच्‍छुक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश अर्ज दाखल करण्यासाठी ३० ऑगस्‍टपर्यंत मुदत असणार आहे. अर्ज दाखल केल्‍यानंतर विद्यार्थ्यांना अभ्यास केंद्रात अर्ज जमा करायचे आहे. (University of Pune admission for degree post graduation through distance mode have started nashik news)

विद्यापीठाच्‍या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंगअंतर्गत दूरस्‍थ पद्धतीने शिक्षणक्रमांना प्रवेश दिले जात असतात. ज्‍या विद्यार्थ्यांना विविध कारणांनी नियमित शिक्षण घेणे शक्‍य नसेल, महाविद्यालयात पूर्णवेळ देणे शक्‍य नसेल, त्‍यांना दूरस्‍थ पद्धतीतून शिक्षण सुरू ठेवण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्‍ध करून दिली जाते.

त्‍यानुसार विद्यापीठाच्‍या मुक्‍त व दूरस्‍थ अध्ययन प्रशाळेंतर्गत बी. ए,. बी. कॉम. तसेच एम.ए., एम.कॉम. या दूरस्‍थ शिक्षण अभ्यासक्रमांच्‍या प्रथम वर्षासाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

अर्ज जमा करताना आधारकार्ड, बारावी, पदवी किंवा अन्‍य आर्हतेसंदर्भातील गुणपत्रिका यांसह ॲकॅडमिक बॅंक ऑफ क्रेडिटच्‍या नोंदणीची माहिती सादर करायची आहे.

महत्त्वाच्‍या तारखा अशा

- ऑनलाइन नावनोंदणी ः ३० ऑगस्ट

- प्रवेशअर्ज व शुल्‍क भरणे ः ३१ ऑगस्ट

- अभ्यास केंद्रावर अर्ज जमा करणे ः २ सप्‍टेंबर