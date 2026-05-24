Maharashtra Weather: महाराष्ट्रात हवामानाचा डबल अटॅक! एकीकडे उष्णतेची लाट तर दुसरीकडे पावसाचा हाहाकार; हवामानाचा विचित्र खेळ

मुंबई : राज्यात एकीकडे प्रचंड उष्णता तर दुसरीकडे अनेक भागात मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विदर्भात दिवसेंदिवस उष्णता वाढत चालली आहे. हवामान विभागाने देखील विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. तर दुसरीकडे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट प्रदेशावर सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. हवामानातील या असामान्य बदलाचा नागरिकांवर दुःखद परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. .राज्यात वाढत असणार्या उष्णतेमुळे तीन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. विदर्भातील यवतमाळमध्ये ही घटना घडली असून मृतांपैकी एकाची ओळख आनंद राजू वाडवे अशी पटली असून, इतर दोघांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, विदर्भातील चंद्रपूर (४६.२°से) आणि अमरावती (४५.४°से) येथे परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याने आरोग्य विभागाने उष्माघात कक्षांना सतर्कतेवर ठेवले आहे..कोकण आणि पुणे घाट परिसरात यलो अलर्टहवामान विभागाने रत्नागिरी, राजापूर, लांजा आणि संगमेश्वर किनारपट्टीच्या भागात मान्सूनपूर्व पावसाने जोर धरला आहे. यामुळे हवामान विभागाने पुढील दोन दिवसांसाठी रायगड, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या डोंगराळ घाट परिसरासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. यावेळी विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वादळाचा धोका वर्तवला आहे..जालनामध्ये निसर्गाचा प्रकोपमराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व पाऊस आणि वादळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्याने झाडे उन्मळून पडली असून छतावरील सौर पॅनेल देखीव फुटले आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी वीज कोसळल्याने अनेक जनावरांचा मृत्यू झाला आहे..हवामानशास्त्रज्ञांचा सल्लावसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामानशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. कैलाश डाखोरे यांनी सांगितले की, यावर्षीचा नैऋत्य मान्सून चांगल्या प्रकारे पुढे सरकत असून तो महाराष्ट्रात नेहमीपेक्षा काही दिवस आधी दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, २९ मे पासून राज्यभरात मान्सूनपूर्व पावसाचा जोर वाढेल. मात्र, पहिला किंवा दुसरा पाऊस पडला म्हणून खरीप पिकांची पेरणी करण्याची घाई करू नका, जमिनीत किमान ७५ ते १०० मिमी ओलावा येईपर्यंत थांबा, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला आहे.