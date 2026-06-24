Maharashtra Weather: मान्सूनने महाराष्ट्र व्यापला! सर्वदूर पावसाची शक्यता; १० जिल्ह्यांत मुसळधार, तर १५ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आहे. तीन दिवसांपासून मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाच्या संततधार कोसळत आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अशातच हा पावसाचा जोर आणखी वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला असून अलर्ट जारी केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हवामान विभागाने पुढील पाच दिवस राज्यात पावसाळी वातावरण कायम राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. ज्यामध्ये उत्तर कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळ आणि ताशी ५०-६० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तर उत्तर कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज दिला आहे..Mumbai Rain: महापौरांसमोरच मॅनहोलमध्ये पडला नागरिक, काही वेळापूर्वीच म्हणाल्या होत्या, मॅनहोल उघडे ठेवल्यास कारवाई करू; VIDEO समोर.दक्षिण कोकण-गोवा भागातील जिल्हे, दक्षिण मध्य आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर उत्तर मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळ वाऱ्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळ आणि ताशी ५०-६० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे..मुसळधार पावसाचा इशारासिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, रायगड, मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, नाशिक, बीडकोणत्या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट?रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई, पालघर, पुणे, नाशिक, जळगाव, संभाजीनगर, जालना, परभणी, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर.Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा.विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यतापुढील काही दिवसांच्या हवामान अंदाजानुसार, विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४०-५० किमी वेगाच्या सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, गोंदिया आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील काही भागांत काही दिवसांत मुसळधार पावसाचीही शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.