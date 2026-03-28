Rain Forecast : अचानक महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात धो-धो पाऊस का सुरू झालाय? कधी थांबणार, समोर आली महत्वाची माहिती

भारतात सध्या होत असलेल्या या अवेळी पावसामागे केवळ स्थानिक ढग नसून जागतिक हवामान बदलाचे धागेदोरे जोडलेले आहेत. ताज्या संशोधनानुसार यामागे ४ प्रमुख वैज्ञानिक कारणे आहेत१. वेस्टर्न डिस्टर्बन्सची वाढलेली तीव्रताउत्तर भारतातून येणारे वेस्टर्न डिस्टर्बन्स (पश्चिमेकडील चक्रावात) सहसा हिवाळ्यात सक्रिय असतात. मात्र भूमध्य समुद्राकडून येणाऱ्या या बाष्पयुक्त वाऱ्यांची तीव्रता आता उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपर्यंत टिकून राहत आहे. आर्क्टिक प्रदेशातील तापमान वाढल्यामुळे जेट स्ट्रीम (उंच आकाशातील वारे) विचलित होत आहेत परिणामी हे चक्रावात दक्षिणेकडे सरकून थेट महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतापर्यंत पाऊस घेऊन येत आहेत..२. हिंदी महासागरातील डायपोल स्थिती (IOD)नव्या संशोधनानुसार, हिंदी महासागराच्या तापमानातील तफावत (Indian Ocean Dipole) या पावसाला कारणीभूत ठरत आहे. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागराचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होत आहे. हे बाष्प जेव्हा उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या संपर्कात येते तेव्हा अचानक ढगफुटीसदृश पाऊस आणि गारपिटीची निर्मिती होते..३. क्लायमेट चेंज आणि अॅटमॉस्फेरिक रिव्हर्सवैज्ञानिक भाषेत याला अॅटमॉस्फेरिक रिव्हर्स (Atmospheric Rivers) म्हणजेच आकाशातील नद्या म्हटले जाते. हवामान बदलामुळे वातावरणाची आर्द्रता धरून ठेवण्याची क्षमता वाढली आहे. हे अदृश्य पाण्याचे प्रवाह हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून भारतात येतात आणि एखाद्या विशिष्ट भागावर धडकतात. यामुळेच कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय अगदी काही तासांत प्रचंड पाऊस पडत असल्याचे निरीक्षण IIT च्या संशोधकांनी नोंदवले आहे..४. स्थानिक उष्णता आणि अर्बन हीट आयलंडवाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांचे तापमान ग्रामीण भागापेक्षा ३ ते ४ अंशांनी जास्त असते. ही स्थानिक उष्णता हवेला वेगाने वर ढकलते (Convection Current) ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर क्युमुलोनिम्बस ढग तयार होतात. या प्रक्रियेला लोकल कन्व्हेक्टिव्ह अॅक्टिव्हिटी म्हणतात. यामुळेच उन्हाच्या तीव्र झळांनंतर अचानक दुपारच्या वेळी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस सुरू होतो जो प्रामुख्याने मानवनिर्मित बदलांचा परिणाम आहे..पाऊस कधी पर्यंत सुरू राहू शकतो?भारतीय हवामान शास्त्र विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार, हा अवेळी पावसाचा जोर प्रामुख्याने ३१ मार्चपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे. उत्तर आणि मध्य भारतात २९ ते ३० मार्च दरम्यान पावसाचा प्रभाव सर्वाधिक असेल तर ईशान्य भारतात १ एप्रिलपर्यंत ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात विशेषतः मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात ३० आणि ३१ मार्च रोजी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असून १ एप्रिलनंतर बहुतांश भागांत पाऊस ओसरून हवामान पुन्हा कोरडे होण्याची चिन्हे आहेत.