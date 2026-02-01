Budget 2026: विकासाचा वेग वाढणार! पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी नवे धोरण; बजेटमध्ये रस्ते, पाणी, वाहतूक प्रकल्पांना चालना देणारा निर्णय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर केले. त्यांनी पायाभूत सुविधांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. या घोषणांनंतर, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढीची शक्यता वाढत असल्याचे दिसून येते. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पायाभूत सुविधांबाबत एक मोठी घोषणा केली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी विशेष मदत देण्यात आली आहे. .सरकारने पायाभूत सुविधा कंपन्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पायाभूत सुविधा जोखीम निधी तयार करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे ५,००,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांनाही चालना मिळेल. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक भांडवली खर्च वाढून ₹१२.२ लाख कोटी झाला..Budget 2026: निर्मला सीतारमणांचा डिजिटल मास्टरस्ट्रोक! क्लाउड कंपन्या 21 वर्षे टॅक्स फ्री, प्रत्येक इंटरनेट युजरवर होणार परिणाम .केंद्रीय आर्थिक क्षेत्रांच्या (CPSEs) महत्त्वाच्या रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या पुनर्वापराला गती देण्यासाठी समर्पित REIT ची स्थापना करण्यात आली. कर्जदारांना विवेकी दराने आंशिक क्रेडिट हमी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी देण्यात येणार आहे. प्रत्येक केंद्रीय आर्थिक क्षेत्रासाठी (CER) ५ वर्षांत ५,००० कोटी रुपयांचे वाटप होणार आहे. कोस्टल फ्रेट इन्सेंटिव्ह योजनेमुळे २०४७ पर्यंत अंतर्देशीय जलमार्ग आणि किनारी शिपिंगचा वाटा ६% वरून १२% पर्यंत वाढेल..कार्यात्मक समर्थन देण्यासाठी सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत यांना जोडणारा नवीन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर होणार आहे . पुढील ५ वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग होणार आहे. पर्यावरणास अनुकूल प्रवासी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरांमध्ये 'वाढ कनेक्टर' म्हणून ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर सुरू करण्यात येणार आहे. प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे म्हणून प्रशिक्षण संस्था स्थापन केल्या जातील..Union Budget 2026: होमस्टे, ई-व्हिसा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढणार, परदेशात जाणे स्वस्त होणार; बजेटमध्ये मोठी घोषणा.गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकूण पायाभूत सुविधांवर खर्च अंदाजे ₹११.११ लाख कोटी इतका होता, जो भारताच्या जीडीपीच्या अंदाजे ३.४ टक्के इतका होता. रस्ते, रेल्वे, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना बळकटी देण्यासाठी भांडवली खर्च म्हणून पायाभूत सुविधांसाठी हा पैसा वाटप करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.