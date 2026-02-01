महाराष्ट्र बातम्या

Budget 2026: विकासाचा वेग वाढणार! पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी नवे धोरण; बजेटमध्ये रस्ते, पाणी, वाहतूक प्रकल्पांना चालना देणारा निर्णय

Infrastructure Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केले. यामध्ये ५ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी पायाभूत सुविधांबाबत मोठी घोषणा केली.
Infrastructure Union Budget 2026

Infrastructure Union Budget 2026

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर केले. त्यांनी पायाभूत सुविधांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. या घोषणांनंतर, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढीची शक्यता वाढत असल्याचे दिसून येते. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पायाभूत सुविधांबाबत एक मोठी घोषणा केली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी विशेष मदत देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Budget
nirmala sitharaman
Infrastructure
Budget 2026

Related Stories

No stories found.