Maharashtra Mayor List: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये कोणाची सत्ता? महापौर आणि उपमहापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी...

Maharashtra Municipality Mayor and Deputy Mayor List: महाराष्ट्र महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या असून निकाल जाहीर झाले आहेत. जाणून घ्या महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये कोणाची सत्ता असणार आहे.
Maharashtra Mayor List

मुंबई : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांचे निकाल जाहीर झाले असून महायुतीची सत्ता असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्यातील बहुतेक महापालिकांच्या सत्ता कोणाच्या हाती आहेत आणि कोण महापौर असेल याचे चित्र आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे.

