Maharashtra Mayor List: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये कोणाची सत्ता? महापौर आणि उपमहापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी...

मुंबई : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांचे निकाल जाहीर झाले असून महायुतीची सत्ता असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्यातील बहुतेक महापालिकांच्या सत्ता कोणाच्या हाती आहेत आणि कोण महापौर असेल याचे चित्र आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. .नुकतेच देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या रितू तावडे यांची निवड झाली आहे. तर उपमहापौर पदी शिंदे शिवसेनेच्या संजय घाडी यांची निवड झाली आहे. जाणून घ्या राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौर आणि उपमहापौर कोण असेल? याची संपूर्ण यादी..महापालिका महापौर-उपमहापौर यादी1. मुंबई - महायुती - रितू तावडे (भाजप), संजय घाडी (शिंदेसेना)२. ठाणे - महायुती - शर्मिला पिंपळकर (शिंदेसेना), कृष्णा पाटील (भाजप)3. कल्याण डोंबिवली - महायुती - हर्षाली चौधरी (शिंदेसेना), राहुल दामले (भाजप)4. मीरा-भाईंदर - भाजप - डिंपल मेहता (भाजप), ध्रुव किशोर पाटील (भाजप)5. वसई विरार - BVA - अजीव पाटील (BVA), मार्शल लोपिस (BVA).BMC Mayor: ४४ वर्षानंतर भाजपची सत्ता! मुंबई महापौरपदी रितू तावडेंची निवड, पण आता त्यांच्यासमोर आव्हाने कोणती? वाचा पडद्यामागची गोष्ट.6. नवी मुंबई - भाजप - सुजाता पाटील (भाजप), दशरथ भगत (भाजप)7. भिवंडी - काँग्रेसला सर्वाधिक जागा, पण सरकार बनवणे अवघड आहे8. उल्हासनगर - महायुती - अश्विनी निकम (शिंदेसेना), अमर लुंड (भाजप)9. पनवेल - भाजप - नितीन पाटील (भाजप), प्रमिला पाटील (भाजप)10. पुणे - भाजप - मंजुषा नागपुरे (भाजप), परशुराम वाडेक (भाजप).11. पिंपरी चिंचवड - भाजप - रवी लांडगे (भाजप), शर्मिला बाबर (भाजप)12. नागपूर - भाजप - नीता ठाकरे (भाजप), लीला हाथीबेड (भाजप)13. नाशिक - महायुती - हिमगौरी आडके (भाजप), विलास शिंदे (शिंदे सेना)14. छत्रपती संभाजीनगर - महायुती - समीर राजूरकर (भाजप), राजेंद्र जंजाळ (शिंदे सेना)15. नांदेड - भाजप - कविता मुळे (भाजप), दीपकसिंग रावत (भाजप).16. अमरावती - भाजप - श्रीचंद तेजवानी (भाजप)17. परभणी - शिवसेनेच्या युबीटीने सर्वाधिक जागा जिंकल्या, मात्र सरकार स्थापनेची कोंडी कायम18. मालेगाव - इस्लाम पार्टी - सपा - नसरीन बानो खालिद (इस्लाम पार्टी), शान-ए-हिंद (एसपी)19. सोलापूर- भाजप- विनायक कोंड्याल (भाजप)20. धुळे- भाजप- मायादेवी परदेशी (भाजप), ज्योत्स्ना पाटील (भाजप)..21. सांगली- महायुती- धीरज सूर्यवंशी (भाजप), गजानन मगदूम (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-यूपी)22. कोल्हापूर- महायुती- रूपाराणी निकम (भाजप), अक्षय जिरगा (जनसुराज्य)23. इचलकरंजी- भाजप- उदय धातुंडे (भाजप), अनिल कुमार (भाजप)24. जळगाव- महायुती- दीपमाला काळे (भाजप), मनोज चौधरी (शिंदे सेना).Mumbai : 5 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, जन्मठेपेची शिक्षा केली कमी; निबंध अन् गांधीजींचा अभ्यास केल्यानं हायकोर्टाकडून कपात.25. अहिल्यानगर- महायुती- ज्योती गाडे (राष्ट्रवादी यूपी), धनंजय जाधव (भाजप)26. अकोला- भाजप- शारदा खेडकर (भाजप), अमोल गोगे (भाजप)27. लातूर- काँग्रेस- जयश्री सोनकांबळे (काँग्रेस), स्नेहल उटगे (काँग्रेस)28. जालना- भाजप- वंदना मगरे (भाजप), राजेश राऊत (भाजप).29. चंद्रपूर- भाजपा- शिवसेना उभा संगीता खांडेकर (भाजप), प्रशांत दानव (शिवसेना यूबीटी)