लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते का थांबले? अदिती तटकरेंनी सांगितली ४ मोठी कारणं! महत्त्वाची माहिती समोर

मुंबई : महाराष्ट्राच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांबाबत सुरू असलेल्या बातम्यांवर एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या योजनेअंतर्गत कोणत्याही पात्र महिलेचा अर्ज नाकारण्यात आलेला नाही. मोठ्या संख्येने अर्ज नाकारण्यात आल्याच्या वृत्तांनंतर त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे..अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, सुमारे ८० लाख अर्जदारांचा आकडा हा केवळ नाकारलेल्या अर्जांचा परिणाम नाही. ही मोठी संख्या अशा महिलांना दर्शवते ज्यांनी विहित मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. सरकारने या प्रक्रियेसाठी सुमारे ८-१० महिन्यांचा मोठा कालावधी दिला होता. याशिवाय, डेटाच्या छाननीदरम्यान इतर काही विसंगतीही आढळून आल्या..आयकर विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ११.५ ते १२ लाख अर्जदारांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. सुमारे ४.७५ ते ५ लाख अर्जदार ६५ वर्षांच्या विहित वयोमर्यादेपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. आरटीओकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ३.२५ लाखांहून अधिक अर्जदारांच्या नावे वाहने नोंदणीकृत आहेत. सुमारे १४,५०० शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता, त्यांच्याकडून आता वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केले आहे किंवा वाहन नसतानाही ज्यांचे लाभ थांबवण्यात आले आहेत, त्यांनी तात्काळ महिला व बाल विकास विभागाशी संपर्क साधावा. कोणतीही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकार या सर्व प्रकरणांची पुन्हा तपासणी करेल. ज्या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना आणि लडकी बहन योजना या दोन्ही योजनांअंतर्गत लाभ मिळत होता, त्यांना किमान एका योजनेअंतर्गत लाभ मिळेल याची खात्री केली जाईल..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रत्येक लाडली भगिनीला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांच्या हप्त्यांचे वितरण गेल्या आठवड्यातच सुरू झाले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.