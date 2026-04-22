नारी शक्तीच भाजपला सत्तेतून हाकलून लावेल; महिलेनं मंत्री महाजनांना झापल्यानंतर विरोधकांनीही घेरलं

संसदेत नारी शक्ती विधेयक मंजूर न सत्ताधारी भाजपने काढलेल्या मोर्चावेळी एका महिलेनं मुंबईत थेट मंत्री गिरीश महाजन यांनाच सुनावल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मुंबईत वरळी इथं काढलेल्या मोर्चामुले जांबोरी मैदान परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या महिलेनं मोर्चात थेट मंत्री गिरीश महाजन यांना जाब विचारला आणि संताप व्यक्त केला. तुम्ही इथून चालते व्हा, तुम्हाला समजत नाहीय का, तुमच्यामुळे वाहतूक कोंडी झालीय अशा शब्दात तिनं सुनावलं. Viral Video Woman Questions BJP Minister Over Traffic Jam.काय घडलं?जांबोरी मैदानाजवळ मोर्चा पोहोचला तेव्हा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या वेळी मंत्री गिरीश महाजन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते. तेव्हा एक महिला तिथे पोहोचली आणि तिने थेट मंत्र्यांनाच फैलावर घेतले. "तुम्ही भररस्त्यात मोर्चा काढून रस्ता अडवला आहे. मी तासाभरापासून इथे अडकली आहे. मला घरी जाता येत नाही. तुम्हाला मोर्चे काढायचे असतील तर ते मैदानात काढा. रस्ते अडवू नका. इथून चालते व्हा," अशा कडक शब्दांत तिने आपला रोष व्यक्त केला..मंत्र्यांचा काढता पायमहिलेचे रौद्र रूप पाहून महाजन यांनी तिची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ती महिला ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे पाहून मंत्र्यांनी तिथून काढता पाय घेणेच पसंत केले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. आता या सगळ्या प्रकारावरून विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपला घेरलं आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपला एकट्या महिलेनं भर रस्त्यात उघडं केलं अशा शब्दात टीका केलीय. आता त्या भगिनीला पोलिसांकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जाण्याची शक्यताही रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. जर तसं झालं तर आणखी शेकडो नारी रस्त्यावर येऊन भाजपचा मुखवटा भाडतील असं रोहित पवार म्हणाले आहेत..काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी भाजपच्या नौटंकीमुळे सामान्य नागरिकांना मनस्ताप झाल्याचं म्हटलंय. जनता भाजपच्या फेक नरेटिव्हला कंटाळलीय. नारीशक्तीच भाजपला सत्तेतून हाकलून लावेल अशा शब्दात नाना पटोले यांनी प्रतिक्रियी दिली..शिवसेना ठाकरे गटाने गिरीश महाजन यांना महिला झापत असल्याचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. भाजपचं राजकारण महिलांच्या नावावर आणि त्यासाठी सामान्य महिलांनाच वेठीस धरलं जात आहे असं शिवसेना ठाकरे गटाने म्हटलं..काँग्रेसने मुंबईतला व्हिडीओ शेअर करत म्हटलं की, स्वाभिमानी महिला भगिनीनं ही नौटंकी उधळून लावली. तिच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची हिंमतही भाजप महायुतीच्या एकाही नेत्याकडे नाही.. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य महिला, भगिनी त्यांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करणाऱ्या भाजप महायुतीचा डोलारा पत्त्यांसारखा जमीनदोस्त करतील, यात काही शंका नाही.