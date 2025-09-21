महाराष्ट्र बातम्या
ZP, पंचायत समिती निवडणूक सोपी राहिली नाही, ३ कोटी अन् १०० बोकड; कार्यकर्ते उद्ध्वस्त होतात, शिंदेचे आमदार काय म्हणाले?
MLA Sanjay Gaikwad : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना संधी मिळायला हवी असं सांगताना शिवसेनेच आमदार संजय गायकवाड यांनी निवडणुकीतील खर्चाचा हिशोबच सांगितला. यात कार्यकर्ता उद्ध्वस्त होतो असंही ते म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत पण राजकीय पक्षांकडून तयारीला वेग आला आहे. स्थानिक पातळीवरचे कार्यकर्त्यांनी तिकिटासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आणि यात होणाऱ्या खर्चाबाबत बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी मोठं विधान केलंय. या निवडणुकीत इतका खर्च होतो की कार्यकर्ता उद्ध्वस्त होतो असंही ते म्हणालेत.