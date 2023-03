Sayali Sanjeev: बापाकडून लेकीला खास भेट! अशोक आणि निवेदिता सराफ यांनी सायली संजीवसाठी..

Sayali Sanjeev News: अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ हे मराठी मनोरंजन विश्वातील एव्हरग्रिन कपल. निवेदिता आणि अशोक यांनी अभिनेत्री सायली संजीवला आपली मुलगी मानलं आहे.

सायली सुद्धा अशोक - निवेदिता यांना आदर देत असते आणि त्यांच्याबद्दल प्रेम दर्शवत असते. नुकतंच अशोक सराफ आणि निवेदिता यांनी सायलीला एक खास भेट दिलीय. त्याविषयी सायलीने खुलासा केला.

(A special gift from Ashok saraf and Nivedita Saraf for Sayali Sanjeev on zee chitra gaurav 2023)

राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सायली म्हणाली,"आज मी नेसलेल्या पैठणीची खासियत अशी आहे की, ही साडी मला अशोक पप्पा व निवेदिता मम्मा यांनी दिली आहे. त्यांनी ही साडी खास माझ्यासाठी विणून घेतली होती त्यामुळे ती माझ्यासाठी आणखीन स्पेशल आहे.

आतापर्यंत त्यांनी मला कधीही या साडीत पाहिलेलं नाही त्यामुळे ही खास साडी त्यांना दाखवायला नेसून आले आहे.” असा खुलासा सायलीने केलाय

सायलीने झी चित्र गौरव पुरस्कार २०२३ साठी खास निळ्या रंगाची साडी नेसली आहे. त्या साडीला सोनेरी पदर आहे. या साडीवर गुलाबी रंगाचं ब्लाउज तिने नेसलं असून त्या ब्लाउजवर सोनेरी रंगाचे खास पदर आहे.

हि साडी सायलीला अशोक मामा आणि निवेदिता ताईंनी दिली असून त्यांनी सायलीसाठी हि साडी विणली आहे. त्यामुळे चित्र गौरव सोहळ्यात सायली एकदम सातवे आसमान वर होती.

काही दिवसांपूर्वी मराठी मनोरंजन विश्वात सायली कुणाच्या प्रेमात आहे याविषयी बऱ्याच चर्चा झाल्या पण प्रामुख्याने तीचं नाव जोडलं गेलं तर क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड याच्याशी.. या अफवा इतक्या पसरल्या की सायलीला अखेर यावर स्पष्ट मत मांडून हे प्रकरण थांबवाव लागलं.

त्यांच्यात काहीही नसल्याची स्पष्टता सायलीने दिली. त्यामुळे सायली वारंवार तिच्यावर होणाऱ्या ट्रोलिंगला सडेतोड उत्तर देत आली आहे. सायलीचे गेल्या काही महिन्यांमध्ये 'हर हर महादेव', 'गोष्ट एका पैठणीची', 'सातारचा सलमान' हे सिनेमे थिएटरमध्ये रिलीज झाले आहेत.