By

Aamir Khan:आमिर खान आणि करिना कपूर -खान यांचा लाल सिंग चड्ढा सिनेमा बॉक्सऑफिसवर दणकून आपटला. सिनेमावर जितचे खर्च केले तितकं वसूल करणं देखील निर्मात्यांना कठीण होऊन बसलं होतं.आमिर खानचं हॉलीवूडच्या क्लासिक सिनेमाचा रीमेक करण्याची आयडिया बॉलीवूडमध्ये मात्र फेल ठरली. आमिर खानचं कितीतरी वर्षानंतर बॉलीवूडच्या सिल्व्हर स्क्रीनवरचं कमबॅकही सुपरफ्लॉप ठरलं.(Aamir Khan and karina kapoor-Khan Laal singh Chaddha Movie, aamir's Ex-wife kiran rao warned him about movie)

हेही वाचा: Big Boss 4: 'मेघा घाडगे बाहेर पडली आता पुढचा टार्गेट...',तेजस्विनीनं नावच जाहीर केलं

सिनेमाच्या कथेपासून,त्यातील संवाद आणि त्याच्या पंजाबी लहेजाला देखील ट्रोल केलं गेलं. तुम्हाला कदाचित माहित असेल किंवा नसेल पण सिनेमात भाषेचा पंजाबी लहेजा पकडण्यासाठी आमिर खाननं तब्बल ८ महिन्यापर्यंत ट्रेनिंग घेतली होती. पण नेमकं याच कारणानं आमिरला खूप ट्रोल केलं गेलं. खूप कमी जणांना माहित आहे की,आमिर खानची एक्स-वाईफ किरण रावने लाल सिंग चड्ढाविषयी त्याला आधीच वॉर्निंग दिली होती.

हेही वाचा: Milind Gawali: 'तेव्हापासून माझी फटाके वाजवायची इच्छाच निघून गेली...', दिवाळीला मिलिंदची भावूक पोस्ट

किरण राव जी लाल सिंग चड्ढाची निर्माती देखील आहे,तिनं नुकताच सिनेमातील अनेत छोट्या-मोठ्या गोष्टींविषयी खुलासे केले आहेत. आणि नेमकं त्याच वेळेस सिनेमातील बिहाइंड द सीन्स व्हिडीओ देखील समोर आला आहे,ज्यात आमिरनं म्हटलंय की भले सिनेमातील त्याची व्यक्तिरेखा शीख दाखवली गेली आहे पण तो एकदम परफेक्ट पंजाबी बोलताना दाखवलेला नाही कारण हा पंजाबा सिनेमा नव्हता.

हेही वाचा: Nysa Devgn: दिवाळी पार्टीत गोल्डन लेहेंग्यात गोडच दिसली न्यासा देवगण, मग नेटकरी का करु लागलेयत ट्रोल?

आमिर खानने या व्हिडीओत सांगितलं आहे की जर लाल सिंग चड्ढा सिनेमातील व्यक्तिरेखा पंजाबी बोलताना दाखवली असती तर लोकांना सिनेमाच कळला नसता. त्यामुळे हिंदी आणि पंजाबी भाषांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न सिनेमात केला गेला जेणेकरून लोकांना सिनेमा कळेल. व्हिडीओत आमिर खान पंजाबी संवाद बोलतानाचा सरावही करताना दिसत आहे. यादरम्यान किरण राव त्याला समजावताना दिसतेय की हा एक हिंदी सिनेमा आहे. या सिनेमातून तुम्हाला शक्य होईल तेवढी पंजाबी भाषा कमी करायला हवी.

हेही वाचा: Drishyam 2: उरले फक्त ४८ तास! 'या' भन्नाट ऑफरसह सिनेमाचं तिकीट आत्ताच बूक करा...

किरण रावनं लाल सिंग चड्ढाच्या टीमला ईशारा दिला होता की, हा पंजांबी सिनेमा नाही आहे. या सिनेमाचं बजेट १८० करोड होतं पण या सिनेमानं जागितक स्तरावर केवळ १३० करोड इतकी कमाई केली. सिनेमाला ओटीटी रिलीजचं नुकसान देखील भोगावं लागलं.