अभिषेक बॅनर्जीची नवीन वेबसीरीज येणार... 

मुंबई: दिल्लीमध्ये थिएटर करीत असतााना अभिनेता अभिषेक बनर्जीने आपल्या अॅ क्टिंग करिअरला सुरुवात केली. तेथे अनेक नाटकांमध्ये काम केल्यानंतर अभिषेक मुंबईत आला आणि स्ट्रगल करू लागला. सुरुवातीच्या काळात त्याने कास्टिंग डिरेक्टर म्हणून काम केले आणि त्याला अॅक्टर म्हणून पहिला ब्रेक दिला तो राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांनी. त्यांच्या रंग दे बसंती या चित्रपटात त्याने काम केले आणि त्यानंतर त्याला एकापाठोपाठ एक चित्रपट मिळत गेले. स्त्री', 'फिल्लौरी', 'ड्रीम गर्ल' यांसारख्या अनेक चित्रपट तर 'मिर्झापूर', 'टाईपराईटर' सारख्या वेबसिरीजमध्ये उत्कृष्ट भूमिका त्याने साकारल्या. हेही वाचा: 'पाताल लोक'मुळे अनुष्का शर्माच्या अडचणींमध्ये पुन्हा वाढ, आता शिख समुदायांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप नुकताच तो 'पाताल लोक' या वेबसिरीजमध्ये पाहायला मिळाला. त्याने साकारलेल्या हातोडा त्यागी या भूमिकेचं सध्या फार कौतुक होत आहे. सध्या या वेबसिरीजमुळे तो फार चर्चेत आहे. या वेबसिरीजनंतर तो आता एका नव्या वेबसिरीजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'काली 2' असे या वेबसिरीजचे नाव आहे. विशेष म्हणजे ही वेबसिरीज बंगाली आणि हिंदी भाषेत पाहायला मिळणार आहे. अभिषेक ही पहिलीच बंगाली भाषेतील वेबसिरीज करत आहे. नुकताच त्याने त्याच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत याची माहिती दिली आहे. त्यावर त्याने माझा पहिला बंगाली शो असे लिहिले आहे. काली २ ही वेबसिरीज क्राईम थ्रिलर आहे. येत्या 27 मार्चला झी 5 वर प्रदर्शित होणार आहे. abhijit banejees will be in new web series read full story

