Cuttputli: चित्रपट फ्लॉप झाले म्हणून काय झाले माझी मार्केट व्हॅलू १ नंबर! मानधन ऐकून चक्रावून जाल

Cuttputli: तीन दशकापेक्षा अधिक काळापासून बॉलीवुड क्षेत्रात अॅक्टिव्ह असणारा अभिनेता अक्षय कुमारने बॉलीवुडला अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत. मात्र सध्या त्याचे एकापाठोपाठ एक चित्रपट फ्लॉप होताना दिसताय. बच्चन पांडे, सम्राट पृ्थ्वीराज, रक्षा बंधन फ्लॉप झाले असले तरी त्याचा परिणाम अक्षयच्या मार्केट व्हॅल्यूवर अजिबात झालेला नाही. अक्षय आजही सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक आहे. त्याच्या येणाऱ्या कठपुतली चित्रपटाचे मानधन अक्षयची मार्केट व्हॅल्यू तुमच्या लक्षात येईल. (Cuttputli become best movie of the year)

अक्षयने कठपुतली या चित्रपटात पोलीस ऑफिसरची भूमिका साकारली आहे. रंजित एम तिवारी निर्देशित २०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या रतसासन चित्रपटाच्या या हिंदी रीमेकमध्ये रकुलप्रित सिंग आणि सरगुण मेहता या अभिनेत्रीदेखील प्रमुख भूमिकांमध्ये आहेत. या चित्रपटाचा प्रिमियर थेट डिझ्ने प्लस हॉटस्टारवर २ सप्टेंबरला प्रदर्शित झाला. आयएमडीबीच्या रेंटींगनुसार कठपुतली हा २०२२ मधील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट बनलाय.

हा चित्रपट ओटीटीवर रिलीज झाल्यामुळे अक्षयच्या इतर चित्रपटांच्या तुलनेत या चित्रपटाची कमाई कमी असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र रिपोर्टनुसार अशी माहिती पुढे आली आहे की हा चित्रपट १५० कोटींच्या बजेटमध्ये बनवल्या गेला आहे. अक्षयने या चित्रपटासाठी बजेटच्या ८० टक्के फिस घेतल्याचीही माहिती याच रिपोर्टमधून पुढे येतेय. खिलाडी अक्षयने कठपुतली चित्रपटासाठी १२० कोटी चार्ज केल्याचे म्हटले जात आहे. याची अधिकृत माहिती अजूनही पुढे आली नसली तरी हा आकडा चक्रावून टाकणारा आहे.