१० वर्षाच्या चिमुकल्याने रेखाटलं अक्षय कुमारचं स्केच, ट्विटरवर अक्षयने केली स्तुती

मुंबई- अक्षय कुमारच्या चिमुकल्या चाहत्याने त्याचं स्केच काढलंय. या १० वर्षाच्या चिमुकल्याच्या आईने सोशल मिडियावर त्याचं हे स्केच शेअर केलंय. अक्षयची नजर जेव्हा या स्केचवर पडली तेव्हा अक्षयनेही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या मुलाच्या आईने अक्षय कुमारला हे स्केच टॅग केलं आहे. लहान मुलाने काढलेल्या या स्केचचं सोशल मिडियावर चांगलं कौतुक होतंय.

अक्षय कुमारने जेव्हा हे स्केच पाहिलं तेव्हा त्याने देखील यावर प्रतिक्रिया दिली. त्या लहान मुलाच्या आईने अक्षयला टॅग करत लिहिलं होतं की, 'माझ्या १० वर्षाचा मुलगा आदित्य शर्माचे हे पहिलं स्केच आहे आणि आशा आहे की हे तुम्हाला आवडेल. मला माहित आहे की हे परफेक्ट नाही मात्र त्याला जितकं शक्य आहे तेवढं त्याने परफेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आशा करते की तुम्ही हे पाहाल आणि शक्य असेल तर प्रतिक्रिया द्याल. धन्यवाद.'

यानंतर अक्षयची नजर या स्केचवर पडली आणि हे स्केच पाहून त्याने त्याच्यावर प्रतिक्रिया दिली. अक्षयने लिहिलं, 'खूप छान वाटलं, कृपया आदित्यला माझ्याकडून धन्यवाद सांगा. मला हे खूप छान वाटलं की त्याने त्याच्या पहिल्या स्केचसाठी मला निवडलं. माझं प्रेम आणि प्रार्थना त्याच्यासाठी.'

Loved it! Please tell Aditya thank you, I’m honoured he chose me for his first sketch . Love and prayers always https://t.co/b6LSBmAHBe

— Akshay Kumar (@akshaykumar) June 17, 2020