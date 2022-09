Heart Of Stone: 'ब्रम्हास्त्र'तून थेट 'हॉलीवूड'मध्ये, आलियाची चांदी!

Heart Of Stone First look Out: अयान मुखर्जी दिग्दर्शित ब्रम्हास्त्रला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे. एकीकडे बॉलीवूडमध्ये बॉयकॉट (Bollywood Actress Alia Bhatt) बॉलीवूडचा ट्रेंड सुरु असताना दुसरीकडे ब्रम्हास्त्रनं बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई करुन लक्ष वेधून घेतले आहे. (Bramhastra Movie) आलिया - रणबीरच्या ब्रम्हास्त्रनं आतापर्यत दोनशे कोटींचा टप्पा पार केला आहे. तब्बल चारशे कोटींमध्ये तयार झालेल्या ब्रम्हास्त्रला प्रेक्षकांनी मोठी दाद दिली आहे. यासगळ्यात आलियानं आणखी एक गु़ड न्युज दिली आहे.

आलिया ही आता हार्ट ऑफ स्टोन नावाच्या हॉलीवूडपटामध्ये दिसणार असल्याची चर्चा आहे. सध्या सोशल मीडियावर आलियाच्या या चित्रपटाचा फर्स्ट लूक व्हायरल झाला आहे. चाहत्यांनी तो लूक पाहताच तिच्यावर कौतूकाचा वर्षाव केला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून आलियाच्या हार्ट ऑफ स्टोनची चर्चा होती. या चित्रपटाच्या माध्यमातून आलिया पहिल्यांच हॉलीवूडपटामध्ये दिसणार आहे. गेल गेडॉट ही अभिनेत्री प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून आलिया यात किया धवनची भूमिका साकारत आहे.

नेटफ्लिक्सच्या वतीनं हार्ट ऑफ स्टोनची निर्मिती कऱण्यात आली आहे. सध्या हार्ट ऑफ स्टोनचे अॅक्शन सीन व्हायरलचा तो प्रोमो व्हायरल झाला असून त्याला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे. एका वाळवंटातून सुसाट वेगाने जाणाऱ्या मोटारबाईकनं त्या दृश्याची सुरुवात होते. त्यात गेल गेडॉट आणि रचेल स्टोन यांची अदा पाहायला मिळते.

यानंतर काही वेळातच आलियाची इंट्री होते. आलिया आणि जेमी डोर्नन या एकत्रित दिसतात. त्यांच्या स्टंटबाजीला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. चाहत्यांनी आलियाच्या या चित्रपटाचं तोंडभरुन कौतूक केले आहे. तिला शुभेच्छाही दिल्या आहेत. सोशल मीडियावर बीटीएसच्या काही फुटेजमध्ये देखील ती दिसून आली आहे.

