'त्या' गुलमोहराच्या झाडासाठी अमिताभ बच्चन कोरोनामुक्त झाल्यानंतर पहिल्यांदाच घराबाहेर पडले

“.. जो बसे हैं वे उजड़ते हैं , प्रकृति के जड़ नियम से ; पर किसी उजड़े हुए को , फिर बसाना कब मना है ? .. है अन्धेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ? “ हरिवंश राय बच्चन This large ‘gulmohar’ tree was planted as a sapling by me when we got our first house Prateeksha in 1976 .. the recent storm brought it down .. but yesterday on my Mother’s birthday Aug 12th I replanted a fresh new Gulmohar tree in her name ..at the same spot !

