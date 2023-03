By

Amrita Rao: सलमान खानचा 'वॉन्टेड' सिनेमा बॉक्सऑफिसवर सुपरहिट ठरला होता. सिनेमात त्याच्यासोबत आयेशा टाकिया होती. दोघांच्या जोडीला लोकांनी खूप पसंत देखील केलं होतं. पण तुम्हाला माहित आहे की खरंतर सलमान सोबत या सिनेमात अमृता राव असणार होती.

पण एका व्यक्तीनं फसवल्या कारणानं अमृताच्या हातातून 'वॉन्टेड' सिनेमात काम करायची संधी निघून गेली. चला जाणून घेऊया पूर्ण किस्सा.(Amrita Rao was first picked for Salman Khan's Wanted? Actress reveals)

अमृता रावनं आपलं पुस्तक Couple Of Things मध्ये 'वॉन्टेड' सिनेमाशी संबंधित एक किस्सा शेअर केला आहे. 'वॉन्टेड' सिनेमाच्या वेळेला तिच्यासोबत कसा धोका केला गेला याविषयी तिनं सांगितलं आहे.

ती म्हणाली,''२००७ ची सुरुवात खूप चांगली राहिली. मला खूप चांगल्या सिनेमांसाठी साइन केलं जात होतं,त्यातला एक श्याम बेनेगल यांचा 'वेलकम टू सज्जनपूर' हा सिनेमा होता. पण तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की सिनेमात माझं करिअर चांगलं होण्यासाठी जो मॅनेजर माझ्यासोबत आहे,तो योग्य नाहीय. त्यांनतर मी माझा मॅनेजर बदलला''.

अमृता राव पुढे म्हणाली,''काही महिन्या नंतर ती हैदराबादमध्ये एका सिनेमाचं शूट करत होती. एके दिवशी संध्याकाळी सिनेमाचं शूट करुन हॉटेलमध्ये परतल्यावर तिथे मी एका प्रॉडक्शन हाऊसच्या व्यक्तीला भेटले''.

तो मला म्हणाला,''जर आपल्या तारखा जुळल्या असत्या तर तुम्ही आमच्यासाठी सलमान खानच्या 'वॉन्टेड' सिनेमात काम केलं असतं. तेव्हा मी हैराण होऊन विचारलं की,मला वॉन्टेडसाठी कधी विचारलं गेलं होतं?''

तेव्हा त्या प्रॉडक्शनच्या माणसानं अमृताला सांगितलं की त्यानं तिच्या मॅनेजरला कॉल केला होता. पण मॅनेजरनं हे सांगून नकार दिला की तुमच्याजवळ तारखा नाहीत. हे ऐकून अमृताला खूप वाईट वाटलं. कारण तिला तिच्या त्या जुन्या मॅनेजरनं या ऑफरविषयी काहीच सांगितलं नव्हतं. त्यानं तिचा जॉब सोडता सोडता तिच्यासोबत मोठा विश्वासघात केला होता.