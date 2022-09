बिस्किटच्या स्पेलिंगवरुन अनुष्का शर्मा झाली ट्रोल, अभिनेत्रीने मागितली माफी

Anushka Sharma Get Trolled For The Wrong Spelling Of Biscuits : अभिनेत्री अनुष्का शर्मा सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते. अनेकदा अभिनेत्री सोशल मीडियावरील पोस्टच्या माध्यमातून लोकांना जागरूक करण्याचे काम करत असते. यावेळी अनुष्का शर्माने (Anushka Sharma) काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसली. त्यामुळे ती पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

हेही वाचा: Brahmastra : 'ब्रह्मास्त्र'चा बंपर ओपनिंग, पहिल्या दिवशी ३० कोटींची कमाई?

सध्या अभिनेत्री अनुष्का शर्मा तिच्या 'चकदा एक्स्प्रेस' चित्रपटासाठी इंग्लडला गेली आहे. येथे अनुष्का तिच्या आत दडलेले खाद्य समीक्षकाचे गुणे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनुष्का शर्माने अलीकडेच एका इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये सांगितले की, तिला बिस्किटे किती आवडतात, परंतु यावेळी ती स्वतः बिस्किटांची चव चाखणार नाही तर ती चवीची समीक्षाही करणार आहे. (Bollywood News)

अभिनेत्रीने तिच्या सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला आहे. फोटोमध्ये एका बॉक्समध्ये विविध प्रकारची बिस्किटे दिसत आहेत. प्रथम अनुष्काने जिम जॅम बिस्किट वापरून पाहिले. त्यानंतर अभिनेत्रीने लिहिले, मला त्यास ५ पैकी २ गुण द्यायचे आहेत. यापेक्षा चांगली चव भारतात मिळेल. आयताकृती बिस्किट चाखल्यानंतर, अभिनेत्रीने लिहिले की तुम्ही फक्त ते खाल्ल तर ते ठिक-ठिक आहे. पण यॉर्कशायर चहासोबत यमम आहे… मी त्याला ५ पैकी ३ गुण देईन.

हेही वाचा: करिना अन् करिश्माने साजरा केला गणशोत्सव, कपूर कुटुंबीय आले एकत्र

शेवटी, बोरबाॅन चाखल्यानंतर, अभिनेत्री अनुष्का शर्माने बिस्किट रिव्ह्यू सत्राचा विजेता घोषित केला. रिव्ह्यू सेशनच्या सुरुवातीला अभिनेत्रीने बिस्किटचे चुकीचे स्पेलिंग लिहिले होते, ज्यामुळे लोकांनी अनुष्का शर्माला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली.

अनुष्काने तत्काळ माफी मागताना लिहिले, माझ्या चुकीच्या स्पेलिंगमुळे कोणी नाराज झाले असेल तर मी त्या सर्वांची माफी मागू इच्छिते, कृपया पुढे चला!