'तेव्हा मी खूप जाडा होतो'; अर्जुनच्या पोस्टनं वेधलं नेटकऱ्यांचे लक्ष

बॉलिवूड अभिनेता अर्जुन कपूर (arjun kapoor) सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असतो. त्याचे वेगवेगळ्या लूकमधील फोटो तो चाहत्यांसोबत शेअर करतो. नुकताच अर्जुनने त्याच्या एक जुना फोटो शेअर केला आहे. या फोटोला त्याने दिलेल्या कॅप्शनने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले.(arjun kapoor opens up on his weight loss journey share post pvk99 )

अर्जुनने त्याच्या जुन्या आणि नव्या फोटोचा कोलाज करून तो सोशल मीडियावर शेअर केला. या फोटोला अर्जुनने कॅप्शन दिले, 'आधी मी खूप जाड आणि निराश होतो. तुम्ही जसे समजत आहात तशी ही पोस्ट नाही. फक्त एवढचं सांगू इच्छितो आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्याचा आनंद घ्या. तेव्हा आणि आत्ता माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यात मी सारखाच होतो. सर्वांसारखा मी आयुष्यात पुढे जात आहे. '

अर्जुनने सांगितली आईची आठवण

अर्जुनने आई मोना शौरी यांच्याबद्दल पोस्टमध्ये लिहीले, 'माझ्या आईने मला सांगितले होते की,आयुष्य हा एक प्रवास आहे, तुला नेहमी काम करत राहावे लागेल. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की मी आयुष्यातील प्रत्येक दिवशी चांगल्या दिशेने प्रवास करत आहे. '

अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करण्यापुर्वी अर्जुनचे वजन खूप होते. चित्रपटांमध्ये काम करण्यासाठी त्याने फिटनेसकडे विशेष लक्ष दिले. 'इश्कजादे' या चित्रपटामधून अर्जुनने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. काही दिवसांपूर्वी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अर्जुनचे 'सरदार का ग्रँडसन' आणि 'संदीप और पिंकी फरार' हे चित्रपट प्रदर्शित झाले. लवकरच तो मोहित सूरी यांच्या 'एक व्हिलन रिटर्न्स' या चित्रपटातही दिसणार आहे. ज्यात दिशा पटानी, तारा सुतारीया आणि जॉन अब्राहम यांच्या मुख्य भूमिका आहेत.

