Arun Govil: अरुण गोविल यांना मिळालं प्रतिष्ठापणेचं निमंत्रण! रामाच्या भूमिकेनं केलं होतं जनतेवर गारुड

नवी दिल्ली : दुरदर्शनवरील रामायण मालिका ज्यामुळं श्रीराम घराघरात पोहोचले यात रामाची भूमिका साकारलेले कलाकार अरुण गोविल यांना रामलल्लाच्या प्रतिष्ठापणेचं निमंत्रण देण्यात आलं आहे. निमंत्रण मिळाल्यानंतर गोविल यांनी आनंद व्यक्त केला असून आपल्या भावनाही कथन केल्या आहेत. (Arun Govil got an invitation for Pratishthapana of Ramlalla had famous for performed role of Lord Rama in Ramayana of Doordarshan)