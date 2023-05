Ashish Vidyarthi: आशिष विद्यार्थींच्या दुसऱ्या लग्नाने पहिल्या बायकोचं हार्टब्रेक.. इमोशनल पोस्ट शेअर करत मांडलं दुःख

हिंदी सोबतच ११ भाषिक सिनेमात काम करणारे दिग्गज अभिनेता आशिष विद्यार्थी यांनी दुसरं लग्न केलं आहे. त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीचं नावं रुपाली बरुआ असं आहे. आता लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. आशिष विद्यार्थींच्या दुसऱ्या लग्नामुळे पहिल्या बायकोचं मात्र हार्टब्रेक झालंय. आशिष विद्यार्थी यांची पहिली बायको राजोशी बरुआ उर्फ पिलू यांनी सोशल मीडियावर इमोशनल पोस्ट केलीय.

(Ashish Vidyarthi got married to Rupali Barua at 60. His first wife, Rajoshi Vidyarthi, dropped cryptic posts on Instagram)

राजोशीने इंस्टाग्रामवर काही पोस्ट पोस्ट केल्या आहेत. या पोस्ट पाहून लोकांना असे वाटते की, राजोशी सध्या अशा वाईट टप्प्यातून जात आहेत. त्यांनी खूप काळजी घेतली पाहिजे. राजोशी यांनी आशिष यांचं लग्न झाल्यावर दोन पोस्ट केल्या आहेत. राजोशी यांनी लिहिले, 'योग्य व्यक्ती तुम्हाला त्यांच्यासाठी काय म्हणायचे आहे हा प्रश्न विचारणार नाही. तो हे तेव्हाच करेल जेव्हा त्याला माहित असेल की तो तुम्हाला त्रास देईल. हे लक्षात ठेव.'

राजोशी पुढे लिहितात.. 'कदाचित अतिविचार आणि शंका आता तुमच्या मनातून निघून गेली आहेत. स्पष्टतेने गोंधळाची जागा घेतली असावी. तुमचे जीवन शांती आणि संयमाने भरेल. आपण बर्याच काळापासून मजबूत आहात आणि आता आशीर्वाद देण्याची वेळ आली आहे. कारण तुम्ही ते पात्र आहात.